Continúa la 5ª fecha de la Liga Uruguaya; Welcome y Verdirrojo fueron sancionados

Luego del parate para no interferir con el grupo de la Liga Sudamericana de Básquetbol (LSB) que se disputó en Montevideo (Welcome y Goes quedaron eliminados del torneo, el brasileño Flamengo y el argentino Libertad de Sunchales se clasificaron), la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) retomó su actividad anoche, con el comienzo de la quinta etapa. Al cierre de esta edición jugaban Defensor Sporting y Olimpia en la cancha de Welcome, Urunday Universitario y Atenas en el Prado, Biguá y Sayago en Villa Biarritz y Trouville y Malvín en Pocitos (ver resultados en garra.uy).

El resto de los partidos se jugarán hoy a las 20.30: Verdirrojo y Aguada se enfrentarán en la cancha de Sayago con público sólo de Verdirrojo y Hebraica y Macabi recibirá a Nacional en el gimnasio de Trouville. Debido a su participación en la LSB, Welcome y Goes postergaron su partido, que será reprogramado.

El Tribunal de Penas de la Liga emitió el primer fallo de la temporada y fue duro. Welcome y Verdirrojo fueron sancionados con la pérdida de cuatro puntos y ocho cierres de cancha por los incidentes entre las hinchadas de los dos clubes en la primera fecha. El partido, que no terminó porque fue suspendido a causa de la humedad que había en el gimnasio de la W, iba 8-8 y resta saber cuándo se jugará el pico pendiente. Los incidentes se produjeron antes y después del encuentro en las inmediaciones del estadio welcomense. Dado que el fallo no es apelable, las sanciones dejarán a ambos equipos muy abajo en la tabla de posiciones.

Desde abajo

El otro torneo de la Federación Uruguaya de Basket-Ball (FUBB) que se está jugando es la Divisional Tercera de Ascenso (DTA), el campeonato de tercera división que tiene como líder invicto a Peñarol (cinco victorias en cinco partidos), en su vuelta a la competencia basquetbolera oficial. Hoy empieza a jugarse la sexta fecha, con un partido a las 20.45 entre Deportivo Paysandú y Reducto en el gimnasio de Cordón. La fecha continúa entre sábado y domingo. Mañana a las 20.45 Danubio recibirá a Albatros en la cancha de Larre Borges, San Telmo Rápido Sport tendrá la visita de Capurro en su gimnasio y Urupan hará lo propio con Montevideo en Pando. Para el domingo quedó un único encuentro, entre el puntero Peñarol y Yale, a las 19.30 en el Palacio Peñarol.