La victoria de Progreso y los otros empates de la fecha

Racing 1-1 Liverpool

Cerveceros y negriazules igualaron 1-1 en el Parque Osvaldo Roberto. El punto conforma a ambos. Objetivos distintos y metas alcanzadas: Racing se salvó del descenso; para los de Belvedere está muy firme la clasificación a la Sudamericana.

Por momentos, Liverpool fue más y mereció mejor suerte. Racing se fue masticando la bronca por un penal que marró Líber Quiñones. En el primer tiempo, de arranque, los cerveceros abrieron la cuenta con un buen cocazo de Ángel Cayetano tras un centro de Ignacio Nicolini. Luego los de Belvedere se fueron con todo y encontraron rápidamente la igualdad con la misma fórmula. Centro y cabezazo de Federico Martínez para el gol.

En el complemento vino lo mejor. Ambos jugaron para ganar y merecieron lo suyo. Los de Paulo Pezzolano, que alinearon un 4-4-2, cayeron por las bandas y tuvieron sus chances. Martín Rodríguez se mostró firme y les dio vida a los de Sayago. Queda la bronca en los locales por un penal que su goleador histórico no convirtió. Quiñones calzó muy de abajo la guinda y se fue por arriba.

Torque 0-0 Cerro

El estadio Centenario, vacío, vio cómo Torque y Cerro terminaron 0-0. Con las cartas vistas, la igualdad les vino bien a ambos. Los villeros siguen haciendo una gran campaña y están quintos en la Tabla Anual, a sólo dos puntos de Danubio y Defensor Sporting en la recta final por la clasificación a la Copa Libertadores. Para Torque, el sueño y el objetivo de quedarse en Primera División no están para nada lejos: faltan dos fechas y está en carrera, aunque ahora tiene muy cerca a Fénix.

Progreso 1-0 Boston River

Un triunfo muy valioso fue el que consiguió Progreso como local en el estadio Abraham Paladino, 1-0 con anotación del artiguense Santiago Silva, sobre el final del partido, a los 82 minutos. La victoria es importante en sí, como siempre cuando se gana, pero más que nada por uno de los objetivos que tiene el equipo de Marcelo Méndez en esta temporada: meterse en una copa internacional, la Sudamericana. Y está cerca, porque con los tres puntos que sumó quedó sólo a media unidad (sí, medio punto) de River Plate en la Anual. A todo esto, en La Teja se olvidaron del descenso hace rato. Eso es para festejar.

Rampla 0-0 Danubio

En el estadio Olímpico, Rampla Juniors recibió a Danubio y no pudieron salir del empate 0-0. Para los picapiedras fue un buen punto si se piensa en que se vienen dos fechas bravas, en las que, junto con otros equipos, se jugarán la permanencia. Danubio se jugará la entrada a la Libertadores: alcanzó la tercera posición y está junto a Defensor Sporting en la Tabla Anual. Pero no se puede dormir, porque Cerro y Liverpool lo siguen bien de cerca; los de Pablo Peirano jugaron 60 minutos con diez futbolistas por la expulsión de Gastón Bueno, a los 35 minutos. En Rampla vio la tarjeta roja el floridense Julián Lalinde, a los 68 minutos de juego. Pero no fue todo, porque los dos equipos terminaron jugando nueve contra nueve: Rodrigo Fernández, de Danubio, y Mauricio Felipe, de Rampla, también se fueron a bañar antes.