Malvín y Nacional abren una nueva Liga Uruguaya

Llegó el día. Cuatro meses y poco después de que Malvín se consagrara campeón, hoy retorna la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). En la previa, partidazo entre malvinenses y Nacional (21.15 en cancha de Malvín). Los azules de la playa, con Pablo López en su decimocuarta temporada al frente del plantel, siempre están en la pelea y querrán repetir; Nacional este año se armó para pelear el título, tiene a Esteban Batista, tal vez el mejor uruguayo posible, y a uno de los extranjeros que la temporada pasada tuvieron alto nivel, Anthony Danridge.

Esta jornada inicial continuará mañana con otro encuentro y se cerrará la semana siguiente con actividad fuerte. El sabatino será entre Trouville y Olimpia (20.30, cancha de Trouville), mientras que el resto va lunes y martes. El lunes habrá tres partidos, todos 20.30: Goes-Sayago (Goes), Hebraica y Macabi-Urunday Universitario (Trouville) y Welcome-Verdirrojo (Welcome), mientras que el martes irán los últimos dos: Biguá-Defensor Sporting (Biguá) y Atenas-Aguada (Atenas).

De este modo

La LUB tendrá una nueva forma de disputa. En primer lugar, habrá una fase inicial en la que se jugará todos contra todos a dos ruedas en régimen de local y visitante. Al final de dicha fase los seis primeros avanzarán a la Liguilla –arrastrando el 100% de los puntos–. Quienes queden del séptimo al décimo lugar jugarán una especie de reclasificatorio, también todos contra todos y con régimen de local y visitante, en el que quienes terminen en los dos primeros lugares clasificarán a los play off –ocupando los lugares siete y ocho; del uno al seis se definen en la Liguilla–. Diferente a temporadas anteriores, los dos peores equipos de las dos ruedas iniciales descenderán.

La otra novedad para este campeonato son las tres fichas innominadas. En esos tres cupos los equipos tendrán la chance de contratar a extranjeros. Esa categorización de innominados es porque si un club no quiere o no puede fichar tres foráneos tendrá la posibilidad de completar esos cupos con jugadores nacionales. Con eso, para esta edición se reglamentó que cada equipo conforme su plantel con cuatro fichas nacionales mayores, esas tres innominadas, una sub 25 y los restantes serán jugadores sub 23.