Martín González correrá hoy la final C de remo

54 centésimas le faltaron a Martín González para ganar un lugar en la definición del single en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ayer el remero la luchó hasta el final en una de las semifinales que otorgaban dos puestos para pasar a la final A de la categoría. El mano a mano en los últimos metros fue con el checo Gabriel Mahler, quien a la postre entró segundo atrás del ganador, el suizo Kai Schaetzle. Ese cabeza a cabeza con el checo tenía un premio grande: meterse entre los ocho que irán por las medallas hoy. No pudo ser, se estuvo cerca. El Peludo González correrá hoy la semi pero a la final C, o sea la que ordena del noveno al duodécimo puesto. De no clasificar a ella, competirá en la final D por los puestos del 13 al 16.