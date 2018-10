Nacional, Welcome y Trouville ganaron por la LUB

La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) sigue su marcha. Tras la primera fecha, que aún no ha terminado porque se suspendió el partido entre Welcome y Verdirrojo debido a la humedad en el piso (iban 3’46” del primer cuarto y estaban empatados 8-8), hoy la naranja trajo novedades.

Hubo dos ganadores claros: Nacional y Welcome, quienes, coincidentemente, lograron romper sus respectivos partidos en el segundo cuarto. Nacional perdió el primer chico ante Goes, pero en el siguiente período puso un parcial 33-10 para sacar una ventaja indescontable. Si bien el misionero no bajó los brazos e intentó acercarse, lo máximo que pudo hacer fue ponerse 12 abajo. El mejor del triunfo tricolor fue Anthony Danridge, quien aportó 27 puntos para el 98-84 con el que ganó Nacional. En el perdedor el destaque se lo lleva DeAndre Upchurch, quien cerró su planilla con 24 tantos.

Welcome, por su parte, hizo un parcial de 24 a 8 en el segundo cuarto ante Sayago y ahí edificó su victoria por 79 a 58. Nick Waddell fue el mejor de la W: 27 puntos, 11 rebotes. En los de Ariel y la vía lo mejorcito estuvo por el lado de Lamar Roberson, quien metió 17 tantos.

El otro ganador de la noche fue Trouville. En un partido trancado en varias oportunidades por problemas en los relojes de los 24 segundos, la T de Pocitos se impuso 84 a 81 sobre el final. Si bien Hernando Cáceres fue el mejor del rojo, siendo el goleador del partido con 22 puntos, hay que destacar al base extranjero Donald Robinson: el yanqui metió el triple que le dio la victoria a Trouville.

Dame más

Este viernes se completará la segunda fecha, que tendrá cuatro partidos. El primer juego pinta bien entre dos ganadores de la jornada inicial, en ambos casos jugando como visitantes: Defensor Sporting y Aguada se enfrentarán a las 20.00 en el gimnasio de Welcome. Como las matemáticas son sencillas cuando empieza la temporada, el ganador estará en el lote de los punteros e invictos. Este partido también es de los que se disputarán sólo con parcialidad locataria.

En la franja de las 20.30 arrancarán dos encuentros. Por un lado, en la cancha de Atenas, las alas negras recibirán a Malvín. Los locales perdieron en el debut e intentarán levantarse. En el juego en que cayeron ante Sporting dejaron ver sus piezas claves, los puertorriqueños Gabriel Belardo y Luis Pelacoco Hernández. El primero es un ayuda base capaz de vestirse con cualquiera de los trajes de los que juegan en el perímetro; Hernández es un pivot versátil y rápido, tanto para defender como para atacar. Malvín, que también perdió en el debut, debe recomponerse sin pensar en los que le faltan: Marcos Cabot y Marcel Souberbielle. El otro partido que comenzará a las 20.30 será en el Prado, donde se verán las caras Urunday Universitario y Biguá.

El último partido se podrá ver por televisión. Olimpia, centenario en esta edición de la LUB, al igual que Atenas, será local en la cúpula, donde recibirá a Hebraica y Macabi.