Se agotan las entradas para el clásico

Los días pasan, el clásico toma forma, la expectativa y el termómetro suben. Ayer la noticia fue que se agotaron las tribunas Colombes y América –en este último caso se acabó el sector asignado a la parcialidad de Nacional–. Fue el envión generado por la habilitación al público en general a comprar entradas que los socios dejaron. Para los bolsos quedan aproximadamente 7.000 localidades para la tribuna Olímpica –a $700 las generales, socios gratis–. Hoy será el turno para los peñarolenses. Los precios para los aurinegros son: para la tribuna Ámsterdam, $500 las generales y $350 los socios, mientras que la tribuna América, puerta 3 (o sea el sector contra la Amsterdam) costará $1.000 las generales y $700 para los socios. Al ritmo que se va, el estadio Centenario lucirá todo lo lleno que puede.

De las líneas para adentro

Los equipos se entrenan. El presente los tiene parejos, pero el último fin de semana fue diferente para uno y otro. Nacional, que hace de local esta vez, debe resolver quién acompañará a Rafael García en el centro de la defensa. La lesión muscular de Alexis Rolín lo deja afuera del clásico y las chances se las disputarán los argentinos Rodrigo Erramuspe y Marcos Angeleri. Si bien falta tiempo y prácticas, en el bolso lo más probable es que Esteban Conde esté en el arco y los laterales sean Jorge Fucile y Alfonso Espino. El trabajo intenso para Alexander Medina parece ser en la zona de volantes. Christian Oliva y Santiago Romero tendrían un lugar entre los titulares, pero el entrenador deberá decidir si completa esa franja con uno o dos jugadores. Matías Zunino, Gonzalo Castro, Tabaré Viudez y Sebastián Fernández corren con buenas chances de jugar. Arriba no hay dudas que estará Gonzalo Bergessio. Su acompañante estará atado, justamente, a lo que el Cacique decida en el mediocampo.

Peñarol ganó y eso le resultó un sinónimo de tranquilidad, un poco acrecentado por el hecho de que Nacional perdió. Si bien Diego López es de hacer pocas variantes –a diferencia de Medina, quien es más afín a la idea de la rotación–, todavía no puede armar sus titulares porque está a la espera de dos valores importantes: Fabricio Formiliano y Lucas Viatri. El delantero argentino será probado hoy. Si pasa la prueba es probable que sea uno de los puntas del carbonero el sábado. Si no, habrá que ver quién tomará ese lugar. Lo de Formiliano es más complicado. El cuerpo médico esperará hasta el último momento para ver si puede estar. Según se dijo, la lesión de la fractura en la mano del defensor evoluciona lentamente. Además, está usando un yeso para ayudar al proceso evolutivo. Yeso que no puede usar en cancha, entonces cobra importancia qué tipo de protección podrá ponerse para no arriesgar su físico.

Queda mucho. Las tablas del Clausura y la Anual están congeladas y esperan. El clásico ya se vive.