Adotey Evans, entrenador ganhés, define a Mukarama Abdulai

Adotey Evans se acerca a la conversación. Quiere hablar sobre su dirigida; se le nota, entonces dice: “Es muy brillante. Ella es mi vida, tiene un lugar en mi corazón. Si alguien de afuera la ve, seguro la invita a jugar a otro lado, en uno de los clubes top del mundo. Estoy muy orgulloso de ella, Ghana está muy orgullosa de ella. Desde que la presenté al equipo nacional, nos ha hecho muy felices.

¿Cómo fue su proceso desde que llegó?

-La comparo un año atrás, y ahora, cuando la veo jugar, me digo que sí, que sin duda Ghana va a ganar. Incluso si es difícil, siempre confío en que Mukarama [Abdulai] nos va a dar un gol. Es una muy buena líder; como capitana las compañeras se inspiran con ella. Ella es libre, su puerta está siempre abierta a todas las jugadoras. Mismo en mi ausencia, a veces le dejo responsabilidades y le digo: “Muka, hacé esto, hacé lo otro”. Vino al principio con mucha vergüenza de jugar fútbol, porque sus padres no querían que jugara. Nosotros trabajamos mucho para mostrarles a sus padres que puede entrenar e ir a la escuela, y que se complemente. Y así es como llegó a donde está. Está subiendo.

¿Cómo está el equipo?

Estamos acá para ver a Ghana en este campeonato. Estamos arriba, en la cima de la escalera. Esperamos la última victoria para asegurarnos un lugar en la final.

¿Qué rutina tienen durante el Mundial?

Yo les hubiera dicho a las chicas de salir, de conocer la ciudad, de ir de compras. Pero estamos concentrados acá, aún no hemos salido. Laura [uruguaya, ayudante del equipo de la FIFA] nos ha ayudado mucho. Estamos esperando por las últimas oportunidades, y salir alrededor. Por ahora, entrenamos todos los días, enfocados.

¿Qué expectativas tienen?

Ghana ha estado en la copa sub 17 seis veces consecutivas. Yo he estado en el equipo en cuatro de ellas. La primera en el 2012, como asistente, y desde ahí como head coach. Mi expectativa es asegurar que Ghana juegue en la final. Y posiblemente suceda. Estamos listos para lo que venga. Esperábamos que Uruguay llegara a la final y encontrarnos, pero lamentablemente no ocurrirá.

¿Cómo han cambiado las copas del mundo sub 17 femenino?

La atmósfera ha cambiado. Acá la organización y la atención han sido perfectas. En comparación con la pasada, en Jordania, la organización está siendo muy buena. Estoy contento acá, nos sentimos muy cómodos.

¿Como es el financiamiento del fútbol femenino en Ghana?

Antes estaba con fútbol masculino; en 2005 entré en el mundo femenino. Ha empezado despacio, pero estamos creciendo. Queremos llegar al nivel de los europeos. Y de los latinos, en realidad, también. Hay compañías en el mundo que son sponsors del fútbol femenino, pero en Ghana no tenemos. Nos estamos haciendo más conocidos. La financiación es un poco floja. Esperemos que cambie con esto, que se vea como una oportunidad. Para nosotros es importante, por eso digo que gradualmente estamos creciendo.