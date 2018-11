Colón campeón de la Liguilla de la C

El guionista de la Segunda División Amateur la pensó toda: día lluvioso, el estado del campo de juego a tono con la divisional, o sea no muy bien, un gol de tiro libre digno de las grandes ligas, 30 minutos de alargue que fueron la muerte de lo que queda de condición física y una definición por penales que pudo ser para cualquiera. Eso, más todo lo que pasó cuando jugaron Colón y Bella Vista. Un narrador de los buenos, digamos.

Colón no tenía otra que ganar. Y ganó. Lo hizo con el corazón en la boca: 5-4 y por penales, luego de haber empatado el partido y el alargue 1 a 1. Increíble, porque los tricolores pudieron ganarlo antes: la serie estaba 3-3 y Colón tenía el último penal. Pero Adrián Berbia, arquero papal, que un poco de experiencia en pelear cosas tiene, le atajó el tiro a Pablo Servetti.

Con el triunfo Colón se consagró campeón de la Liguilla. Como ganador de uno de los torneos chicos de la temporada, tiene chance de jugar las finales. Serán contra Bella Vista, ganador del Apertura y de la tabla acumulada. Por estas dos razones, si el papal se impone en el próximo encuentro ascenderá a la B. Si gana Colón la serie se ampliará a dos partidos más, ahí sí sin plus para ninguno de los dos. Habrá más y mejor.

Detalles

Parque: Abraham Paladino. Árbitros: Nicolás Vignolo, Ernesto Hartwig y Mathías Muniz.

Colón (1)(5): Esteban Correa; Luis Machado, Gonzalo Toledo, Martín Bastos (90’ Facundo Barcelo), Ignacio Bejeres; Martín Guerra, Fabián Dorado, Michael Villanueva, Brian De Souza; Pablo Servetti, Pablo Lemos (79’ Facundo Cabrera). Entrenador: Julio Acuña. Suplentes: Mauricio Maciel, Lucas Beltrán, Cristian Castro, Lucas Capelli, Gerónimo Sena.

Bella Vista (1)(4): Adrián Berbia; Gastón Centurión, Matías Techera, Roque Damián y Federico Búa; Juan Sandín, Ethan Salvarrey, Christian Da Silva (80’ Brandon Cardozo); Franco Farinasso, Michel Miranda, Facundo Vignone (60’ Andrés Martínez). Entrenador: Erardo Cócaro. Suplentes: Martin Pereira, Esteban Fernández, Joel Pereyra, Tadeo Curbelo, Emiliano Medina.

Goles: 26′ Martín Guerra (C), 42′ Franco Farinasso (BV), tiro libre al ángulo.

Penales: Farinasso (BV), gol; Barcelo (C), gol; Martínez (BV), atajó el arquero Correa; Dorado (C), gol; Sandín (BV), gol; Correa (C), detuvo Berbia; Damián (BV), tapó Correa; Villanueva (C), gol; Miranda (BV), gol; Servetti (C), contuvo Berbia; Salvarrey (BV), gol; Machado (C), gol; Centurión (BV), atajó Correa; Guerra (C), gol.