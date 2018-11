Diego López: “Es uno de los momentos más emocionantes de mi vida”

Los carboneros lograron ser bicampeones del Uruguayo. El dato no es menor, porque Peñarol no conseguía dos títulos consecutivos desde 1997, cuando concretó el Quinquenio. El año pasado, con Leonardo Ramos, y este año, con Diego López, hizo posible esta consagración, con varios puntos altos dentro del equipo, como Walter Gargano, que no perdió ni un partido desde que llegó al club y con el de ayer ganó su segundo Campeonato Uruguayo con Peñarol, al igual que otros futbolistas del plantel, como Kevin Dawson, Fabricio Formiliano y Lucas Viatri, por nombrar algunos. Dos jugadores llegaron a cuatro títulos en el club: Fabián Estoyanoff y Marcel Novick.

El entrenador de los carboneros, Diego López, debutante en el fútbol uruguayo (como jugador emigró a Italia y se retiró como futbolista en Europa), charló con la prensa después de dar la vuelta olímpica y recibir la medalla de campeón. “No pude vivir como jugador un clásico, pero la vida me dio revancha y lo viví de la mejor manera. Quiero agradecer al presidente, que se jugó por mí, a [José] Pepe Herrera que hizo los contactos, a mi familia. Es difícil estar lejos de ellos, pero esta alegría que estoy viviendo con Peñarol es increíble, uno de los momentos más emocionantes de mi vida”. Agregó: “Llegué hace cuatro meses sabiendo que en Peñarol siempre hay que ganar, y por fortuna la copa es nuestra. Felicito a los jugadores, que supieron salir adelante y ganar con total justicia en la cancha”.

