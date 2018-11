Eficacia alemana

En un partido plagado de errores arbitrales, Alemania marcó la diferencia y goleó 4-0 a Estados Unidos. Las alemanas se metieron en cuartos de final como líderes del grupo C. El resultado de la primera parte no fue nada justo. Estados Unidos controló el encuentro, tuvo más la pelota y muchas oportunidades para convertir, pero gracias a la excelente actuación de la golera alemana, Wiebke Willebrandt, sin dudas la figura del primer tiempo, eso no sucedió.

Apenas a los cuatro minutos Alemania anotó el primero del encuentro tras un tiro libre perfecto de Vanessa Fudallon, que dejó sin posibilidades a la guardameta yanqui. Un minuto más tarde el equipo estadounidense respondió con un contraataque clarísimo pero la golera europea una vez más contuvo la pelota. Las norteamericanas siguieron llegando y Wiebke siguió apareciendo. A los 18 minutos, una jugada preparada de las azules pudo haber sido el empate, pero el palo salvó a las alemanas. El segundo gol para Alemania fue a los 32 tras una buena habilitación que Shekiera Martínez -en offside- aprovechó: la delantera definió suave al segundo palo. Merecieron más las yanquis en la primera etapa. El complemento fue más parejo, Estados Unidos no llegó tanto y Alemania pudo tener un poco más la pelota.

A los 19 minutos la arbitra Laura Fortunato, de mal arbitraje, cobró una falta inexistente dentro del área a favor de Alemania. El penal pateado por Ivana Fuso fue atajado por Angelina Anderson, pero al minuto del penal Alemania puso el tercero y liquidó el encuentro. Habría tiempo para que Laura Donhauser, luego de gambetear a la golera de Estados Unidos pusiera el definitivo 4-0.

Es difícil explicarle a aquellos que no vieron el partido que las americanas no merecieron perder, o al menos por un resultado tan abultado, pero la contundencia de las alemanas, la ineficacia de las estadounidenses y los errores arbitrales hicieron que Alemania consiga una goleada y se meta en cuartos de final de esta Copa del Mundo sub 17.