Estados Unidos 3-0 Camerún: las yanquis lo liquidaron en el primer tiempo

El grupo C se abrió con el triunfo de Estados Unidos 3-0 sobre Camerún. El primer tiempo entre yanquis y africanas, ante 593 espectadores en el estadio Profesor Alberto Suppici de Colonia del Sacramento, fue más bien parejo, pero las estadounidenses aprovecharon las chances que tuvieron y fueron contundentes, aunque también es preciso decir que en el primer gol, que llegó a los 22 minutos de juego, convertido por Mia Fishel, hubo una clara falta de deportividad –eso que no figura en el reglamento ni en los manuales– de las ganadoras, que atacaron, patearon y capturaron un rebote en el palo para luego mandarla guardar en el momento en que una defensa camerunesa estaba tirada en el piso desde hacía varios segundos. Camerún, que se quedó protestando la jugada y recibió el gol, inmediatamente estuvo a punto de empatar, pero Makena Morris sacó la pelota en la línea. Como si fuera poco, sobre el final, en la última jugada del primer tiempo, las africanas se quedaron con diez futbolistas porque su golera, Christemilie Onomo, cometió una falta al borde del área y vio la tarjeta roja (al final se quedarían con nueve porque Claudia Dabda también fue expulsada). La árbitra australiana dejó seguir la jugada hasta que la pelota pegó en el palo. Luego consultó con una de sus asistentes y marcó un penal –que no fue– que Sunshine Fontes cambió por gol antes del final de la primera etapa. Se complicaba la tarde para Camerún (o se la complicó la terna arbitral, más bien).

El segundo tiempo empezó de una manera similar a los primeros minutos del partido. Estados Unidos iba por el tercero, al tiempo que Camerún parecía estar muy cerca del descuento, que no llegó porque hubo una muy buena atajada, a mano cambiada, de la golera yanqui Angelina Anderson, que tuvo otra más: le sacó del ángulo un remate a Marie Ngah la mejor de Camerún por el sector izquierdo. Payton Linnehan, de Estados Unidos, metió un zapatazo que podría haber sido el 3-0: la pelota pegó en el travesaño y picó adentro, pero el gol no fue convalidado. No obstante, las yanquis tuvieron revancha y el tercero cayó con un muy lindo gol de Fontes, que marcó su segunda conquista y plasmó el resultado final: 3-0.