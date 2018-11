Holanda, Suiza, Portugal e Inglaterra definirán la UEFA Nations League

Ayer se cerró la UEFA Nations League, novel torneo que las selecciones europeas juegan por primera vez este año. Entre lo más destacado que pasó de esta última fecha jugada entre lunes y martes está lo que dejó el grupo A, en el que estaban los equipos mejor ranqueados: Holanda, Suiza, Portugal e Inglaterra ganaron sus respectivos grupos y el año que viene definirán el campeón. De ellos, sorteo mediante y con vistas a junio de 2019, saldrán las dos semifinales.

De esas cuatro selecciones sólo Portugal pasó sin sufrir. Al comenzar el partido de ayer con Polonia los lusos ya estaban clasificados, por lo que no importaba el resultado (que finalmente fue victoria x-x para los polacos/portugueses). Las otras tres más bien sufrieron: a Holanda le alcanzaba con empatar para pasar al Final Four y dejar afuera a Francia, pero cuando faltaba poco para el final perdía 2-0 con Alemania, que ya estaba eliminada. Sin embargo, sobre el cierre sobrevino la reacción tulipana para terminar 2-2 y avanzar. Lo de Inglaterra fue similar: tenía que ganar y lo logró en la hora, 2-1 a Croacia. Suiza, por su parte, si bien se metió entre los cuatro mejores con una contundente victoria (derrotó 5-2 a Bélgica), se clasificó por saldo de goles.

Así como hubo clasificados que irán por el premio mayor, también están los que en la siguiente edición de la UEFA Nations League jugarán en la divisional B: Alemania, Islandia, Polonia y Croacia. Esto se debe a que el formato del torneo europeo consta de cuatro divisionales: A, B, C y D, de las cuales suben y bajan selecciones. Y, por supuesto, así como hay selecciones que descendieron a la B, otras subieron: Ucrania, Bosnia, Rusia y Dinamarca. Eslovaquia, Turquía, Irlanda del Norte e Irlanda, por su parte, descendieron a la C, mientras que de esta divisional subieron a la B Finlandia, Noruega, Serbia y Escocia. Por último, Estonia, Eslovenia, Montenegro y Lituania jugarán el próximo torneo en la D, el último escalón, mientras que de la D a la C subieron Georgia, Bielorrusia, Kosovo y Macedonia.