La previa de un clásico con entradas casi agotadas

Hoy se abre la venta de entradas al público y las hinchadas de Nacional y Peñarol tendrán poco para elegir. Mirando la billetera, los precios son: Colombes (Nacional) y Ámsterdam (Peñarol) $250 para socios y $600 las generales; en la tribuna Olímpica pagarán $400 los socios y $900 las generales (esta tribuna es compartida, por lo que el pulmón central quitará bastante capacidad); mientras que en la América, los tricolores entrarán por las puertas 23 y 24 y los carboneros por la 3 y la 4 y habrá que abonar $600 y $1.300, socios y generales, respectivamente.

Puerta adentro

El tema de la semana fue la cancha. Que estaba mal, que así es imposible... los discursos se sostenían con imágenes aéreas. Y la verdad que sí, se veía fea. Pero a medida que los discursos cada vez se inflaban más, el ingeniero del estadio, Salvador Invernizzi, aseguraba entrevista tras entrevista que se estaba laburando para dejarla bien. Incluso habló de prever algunas cosas por si, tal y como dice el pronóstico del tiempo, el domingo llueve. Hay que confiar.

Los técnicos entrenan y, si bien son pruebas, dejan ver la hilacha. Diego López tiene a su Peñarol casi pronto: Kevin Dawson; Ezequiel Buquets, Fabricio Formiliano, Carlos Rodríguez y Lucas Hernández; Walter Gargano, Cristian Rodríguez, Fabián Estoyanoff y Giovanni González; Gabriel Fernández y Lucas Viatri.

Nacional debe resolver el lateral derecho. No llega Jorge Fucile y la incógnita es grande. Que si mueve piezas, que si pone un lateral-lateral. No dará pistas Alexander Medina, es sabido. Y no sería una pista menor, porque si el Cacique toma la opción de correr jugadores de puesto (Santiago Romero o Matías Zunino de lateral, dándole ingreso a, por ejemplo, Luis Aguiar al centro de la cancha) es difícil armar el puzle. Más allá de los puestos, la formación bolsilluda no estará lejos de tener en la cancha a Esteban Conde, Rafael García, Alexis Rolín, Alfonso Espino, los mencionados Romero y Zunino, Christian Oliva, Gonzalo Castro, Sebastián Fernández y Gonzalo Bergessio. Diez. Lo que falta es la cueva derecha. Habrá novedades.