Mundial sub 17: las celestes tienen hoy un desafío importante frente a Nueva Zelanda

Uruguay fue goleado por Ghana en el debut de la Copa del Mundo sub 17 de fútbol femenino. Nueva Zelanda, en cambio, derrotó a Finlandia 1-0. Hoy, uruguayas y oceánicas medirán fuerzas, por el grupo A, a las 19.00 en el estadio Charrúa. Una victoria visitante sería sinónimo de eliminación temprana para las nuestras.

Se debe esperar una reacción completa del equipo uruguayo con respecto a lo que mostró en el partido con Ghana. El debut dejó la sorpresa de un rendimiento muy lejano al mostrado en el Campeonato Sudamericano y en los encuentros de preparación para el Mundial.

El juego de las celestes dejó mucho que desear. La victoria de Ghana era una posibilidad cierta, pero no se esperaba que el equipo locatario mostrara líneas tan estiradas por falta de juego en bloque, lo que dejó a las delanteras desprovistas de apoyo y a las defensas muy desprotegidas cuando eran atacadas. Sobre esa base fue aumentado el nerviosismo de las jugadoras, que trataban de resolver las jugadas muy aceleradas y no pudieron construir combinaciones sino que, en general, tiraron las pelotas largas y sin destino cierto. Esas falencias son las que deberán superar hoy, cuando se enfrenten a un equipo que tampoco será un rival fácil.

A la cancha

En el partido inaugural con Ghana, Uruguay tuvo la fatalidad de no contar con las dos laterales habituales en el debut. La zurda Antonella Ferradans, titular fija en el equipo, amaneció con fiebre el martes, y la lateral derecha Sharon López no pudo recuperarse de una lesión. El entrenador Ariel Longo dio una explicación que abrió signos de interrogación sobre cómo resolvió ese problema colocando a Solciré Pazos en una posición inhabitual. En la conferencia de prensa posterior dijo: “Solciré no es lateral, es volante, y Maytel Costa tiene más marca agresiva y un poquito más de velocidad”. Sin embargo, fue Solciré quien sufrió las entradas de Ghana por su zona y fue sustituida por Maytel antes de que se cumpliera la primera media hora de juego. Para hoy se espera que vuelva al equipo Antonella Ferradans y que en el lateral derecho juegue López o Costa.

También estaría en condiciones para volver la pequeña golera Jennifer Sosa, formada en Estados Unidos y que mañana cumple 15 años. Ya está recuperada del golpe en la cabeza que recibió en el partido anterior, que condujo a su sustitución por Agustina Caraballo. Sin embargo, el informe de su alta tras el resultado de la tomografía de control dice que se hará “un reintegro progresivo”. Por esa razón, no extrañará que nuevamente cubra el puesto Caraballo (golera que tuvo como predecesora a su hermana Mariángeles, la golera uruguaya en el Sudamericano de 2013).

La formación uruguaya más esperable –aunque no ha sido anunciada– sería con Sosa o Caraballo; Costa o López, Sofía Ramondegui, Daniela Olivera (la capitana) y Ferradans; Sasha Larrea y Karol Bermúdez; Cecilia Gómez o Valentina Morales o Deyna Morales y Micaela Domínguez; Esperanza Pizarro y Belén Aquino.

Las neozelandesas

La selección que siempre gana la única plaza de Oceanía ha actuado en las cinco ediciones previas de la Copa del Mundo. Nunca antes habían ganado el primer partido. Esta vez lo hizo con uno de los goles más bonitos de la primera etapa: un tiro desde fuera del área de la delantera Kelli Brown, la número 11. También se destacaron en la victoria sobre Finlandia la capitana Aneka Mittendorff, la 4, y Grace Wisnewski, la 10.

Su formación para hoy tendrá, seguramente, estas titulares, que se repetirán de su primer partido: Anna Leat, Mackenzie Barry, Hannah Mackay-Wright, Mittendorff, Marisa van der Meer, Macey Fraser, Gabi Rennie, Amelia Abbott, Maggie Jenkins, Wisnewski y Brown.

Tres partidos más

En el preliminar del estadio Charrúa se podrá ver a las 16.00 el atractivo encuentro entre Ghana y Finlandia. También se jugará hoy en el Campus de Maldonado, donde los partidos de la primera etapa –México-Sudáfrica y Brasil-Japón– terminaron empatados sin goles. Hoy se sabrá si las brasileñas y las niponas ratifican su favoritismo. A las 14.00 se medirán Japón y Sudáfrica, y a las 17.00, México y Brasil.