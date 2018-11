Peñarol le ganó en la hora a Defensor y se quedó con la Tabla Anual

Segundo semestre para el recuerdo aurinegro. Peñarol, en el estadio Luis Franzini, dio vuelta el partido y le ganó a Defensor Sporting, 2-1, en la hora. Era bravísima la tarde para los dirigidos por Diego López, que comenzaron perdiendo y además recibían la noticia de que en el Saroldi Nacional le ganaba a Danubio. Para peor, con el 1-0 en contra jugó con diez futbolistas desde el minuto 64 por la expulsión de Guzmán Pereira, uno de los pilares del equipo en el Torneo Clausura, que se perderá la final con Nacional. A propósito, tendremos un nuevo clásico este fin de semana: la final (semifinal para los tricolores, que tendrán que ganar para estirar la definición a dos partidos más) se jugará en el estadio Centenario el domingo a las 16.30.

El partido fue muy dinámico y cambiante. Defensor, con algunas bajas (además, Ignacio Laquintana se fue expulsado a los 90 minutos), se puso en ventaja en el minuto 19, cuando Martín Correa tomó una pelota, pisó el área, enganchó hacia adentro y remató esquinado. Kevin Dawson se estiró bien, pero la bola fue picando hacia la red. Dawson, anoten ese apellido. El golero de Peñarol sigue siendo de lo mejor del equipo, ha sido importantísimo desde que llegó el año pasado y en cada partido demuestra su nivel. Esta vez le tapó dos clarísimas a Defensor, una en cada tiempo, e impidió que los tuertos se pusieran 2-0: los reflejos del arquero mirasol están muy bien.

El gol de Peñarol no llegaba por ningún lado y Nacional ya ganaba, por lo que la Anual corría peligro. Gastón Rodríguez cerró muy bien el arco violeta y los aurinegros empezaron a desesperarse. Maxi Rodríguez volvió a entrar y fue clave con sus toques de distinción. Lucas Viatri también, porque con un cabezazo puso el empate 1-1 en el minuto 82. Pero quedaba más. López mandó a la cancha a Ignacio Lores, que no tuvo un buen campeonato, y el jugador le devolvió la gentileza. En la primera pelota que tocó marcó el 2-1, a los 90 minutos (de cabeza, en el área chica, tras un centro de Fabián Estoyanoff), y le dio la victoria a Peñarol para aguantar en los minutos finales y quedarse con la Tabla Anual, que marca qué equipo fue el mejor durante el año y da una ventaja considerable pensando en la final del domingo con Nacional: Peñarol sabe que si gana es campeón y alcanza el bicampeonato, algo que no sucede desde la década del 90.