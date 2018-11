Por una buena despedida: Uruguay retoma la actividad en el Mundial sub 17

La selección uruguaya femenina disputará hoy con Finlandia el honorífico tercer puesto del grupo A del Mundial sub 17 que se desarrolla en tres ciudades uruguayas y que ha situado al fútbol practicado por mujeres en el centro de la escena social del país. Hubiéramos querido –como todos– un encuentro de cierre de grupo que creara otra expectativa, con la posibilidad de la clasificación vigente. No lo está: este fue el primer grupo en definirse, culminada la segunda etapa. Las dos victorias de Ghana y Nueva Zelanda y las derrotas consecuentes de Uruguay y Finlandia decretaron la eliminación temprana de nuestra selección y la europea.

No es la hora del balance

El partido que se jugará hoy a las 17.00 en el Campus fernandino, aunque integre la disputa del Mundial, tendrá un carácter mucho más parecido a un encuentro internacional amistoso. De todas formas, hay estímulos a tener en cuenta. Si la sub 17 celeste gana, será el primer triunfo mundialista de una formación uruguaya. En la única participación anterior en un torneo sub 17, la de Azerbaiyán 2012, culminó con tres derrotas, y en las categorías absoluta y sub 20 nunca logró clasificarse. De todas formas, como se ha dicho aquí ante cada partido, no será una tarea fácil. Las finesas pelearon hasta el final en sus dos caídas, tanto en el 0-1 con Nueva Zelanda como en el 1-3 con Ghana.

Cuando se le preguntó a la española Verónica Boquete qué consejo les daría a las jugadoras uruguayas en la situación en que se encuentran, una de las tres “leyendas” de la FIFA presentes en el Mundial –la acompañaron en ese carácter Diego Forlán y la brasileña Aline Pellegrino–, expresó: “Sobre todo, les diría que disfruten jugando; lo que nos mueve para seguir adelante son la pasión y la ilusión, por lo que hay que conservarlas hasta el final; si las pierden, dejarán de entrenar y comenzarán un camino de salida”. “Todos los que competimos perdimos más de lo que ganamos”, rubricó. Esas palabras pueden servir para ajustar la conducta de hoy y jugar con responsabilidad pero disfrutando.

Por otra parte, no se debe anticipar la hora del balance: cada cosa en su lugar. En este concepto están incluidas las jugadoras, quienes las rodean y la prensa deportiva.

A la cancha nuevamente

Las celestes entrenaron en la cancha del club Punta del Este desde el sábado de tarde, y es difícil anticipar la formación inicial. El director técnico Ariel Longo elegirá a su aire y con los pareceres que le den la convivencia con el plantel de las 21 jugadoras y el amplio cuerpo técnico que lo acompaña.

Los detalles indican que se jugará en el estadio Domingo Burgueño de Maldonado a las 17.00, con la dirección de la cuarteta arbitral conformada por Casey Reiblet (Australia), Seul Gi Lee (República de Corea), Sarah Jones (Nueva Zelanda) y Katalin Kulcsar (Hungría) –esta última será la cuarta árbitra–.

En el preliminar, a las 14.00, se enfrentarán Japón y México por el grupo B. Ambos contrincantes lideran el grupo con 4 puntos; si empatan, se clasificarán ambos a la fase de cuartos de final. A la misma hora, en el estadio Charrúa, se medirán Brasil y Sudáfrica, que tienen un punto cada uno. La chance de clasificarse para el que gane ese partido depende de que haya un triunfador en Maldonado.

El partido paralelo al de uruguayas y finesas se disputará en el Charrúa a las 17.00. Irán por el primer lugar del grupo las selecciones ya clasificadas, Ghana y Nueva Zelanda.