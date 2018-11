Tirate que hay arenita: Uruguay apronta su partido con Puerto Rico

Desde la semana pasada, y ya con la conducción del exitoso técnico argentino Rubén Magnano, la selección uruguaya comenzó a prepararse para la ventana de clasificatorias al Mundial China 2019. Los entrenamientos se hacen en el CEFUBB (Centro de Entrenamientos de la Federación Uruguaya de Basket-ball) desde el martes en doble horario. “Los jugadores que están son los que tengo, y ellos son los mejores”, manifestó el técnico cordobés, puntualizando que no estaba menospreciando a ninguno de los que por alguna razón en este momento no están. Entre estos podríamos especular que están algunos de los jugadores con niveles de excelencia o de selección, pero sin suponer, sabemos que uno de los que no está e iba a ser uno de “sus mejores” es Mauricio Aguiar, quien después de haber sido citado no fue cedido por su club, Corinthians de Brasil. El Pica había jugado ante Vasco da Gama por el torneo brasileño, pero por una dolencia ya no lo hizo el viernes con Minas Tenis, cuando Corinthians perdió. Ante la negativa del Timão Magnano citó al sub 25 de Trouville, Hernando Cáceres, para desempeñarse como alero.

Son 21 los jugadores bajo la conducción de los argentinos Magnano y Leandro Ramella (asistente primero) y el uruguayo Javier Isis, el eslabón de unión entre el proceso de Marcelo Signorelli y esta nueva fase de selección absoluta.

Los citados son 14: Gustavo Barrera (sin club), Luciano Parodi (Dinamo Sassari, Italia), Santiago Vidal (Rio Ourense Termal, España), Mauro Zubiaurre (Urunday Universitario), Andrés Dotti (Defensor Sporting), Bruno Fitipaldo (San Pablo Burgos, España), Federico Pereiras (Aguada), Sebastián Vázquez (Olímpico La Banda, Argentina), Hernando Cáceres (Trouville), Mathías Calfani (San Lorenzo, Argentina), Sebastián Izaguirre (Aguada), Esteban Batista (Nacional), Hátila Passos (Malvín) y Kiril Wachsmann (Olimpia), más siete invitados: Agustín da Costa (Defensor Sporting), Nahuel Lemos (Sayago), Theo Metzger (Malvín), Sebastián Ottonello (Defensor Sporting), Joaquín Rodríguez (Aguada) –fue importantísimo en el partido de la ventana anterior con México–, Emiliano Serres (Malvín) –también integrante de aquel plantel– y Facundo Terra (Hebraica y Macabi).

Donde estaba el Cilindro

Será la inauguración deportiva del Antel Arena. Su cancha ya fue armada por primera vez en las últimas horas para los partidos de Uruguay con Puerto Rico y Estados Unidos, el jueves y el domingo, respectivamente, siendo estos los últimos dos partidos de la clasificatoria que los celestes jugarán como locatarios, dado que esta segunda fase se cerrará en febrero de 2019 enfrentando a mexicanos y puertorriqueños como visitantes. Los celestes conocerán hoy la cancha en un amistoso con Atenas de Córdoba, que ayer enfrentó a Biguá en partidos que para los argentinos son de preparación para la Liga Nacional. Las entradas están prácticamente agotadas y sólo quedan algunas decenas que la FUBB puso en las últimas horas a la venta en Tickantel.

El encuentro del jueves es determinante para avanzar a China 2019, dado que Uruguay y Puerto Rico comparten récord en la tercera colocación del grupo E con cinco triunfos y una derrota. Los tres primeros de cada grupo, más el mejor cuarto, son los que clasificarán al Mundial. El grupo E es liderado por Estados Unidos y Argentina con 7 triunfos y una derrota, seguidos por Puerto Rico y Uruguay (5/3) y México y Panamá (3/5). En el grupo F los líderes son Canadá y Venezuela (7 /1), Brasil es el tercero con 6/2, mientras que el cuarto, República Dominicana, tiene el mismo récord que los terceros de nuestro grupo: 5/3. En la quinta colocación está Islas Virgenes con 2/6, perdidos, mientras que cierra Chile con un 1/7.