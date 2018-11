Uruguay entrenó en Londres pensando en el amistoso con Brasil

La selección uruguaya de fútbol que dirige Óscar Tabárez hizo su primer entrenamiento de la semana en Londres. La práctica se llevó a cabo en el complejo de juveniles de Arsenal, con 12 futbolistas de los 20 convocados por el cuerpo técnico celeste. Bruno Méndez, Mathías Suárez y Erick Cabaco tuvieron su primer entrenamiento con la selección mayor de Uruguay; Suárez es otro de los futbolistas que completaron la escalera de juveniles en el Complejo Celeste (sub 15, sub 17 y sub 20) hasta llegar a la selección absoluta. El caso de Méndez es diferente, ya que aún forma parte del proceso de la sub 20 que se prepara para jugar el Sudamericano de Chile en enero, con Fabián Coito como entrenador. Los trabajos de ayer fueron en el gimnasio y en la cancha.

Hoy se completa el plantel que será parte de los dos amistosos, con Brasil este viernes, en el Emirates Stadium de Londres a las 17.00 hora uruguaya, y con el campeón del mundo, Francia, el martes que viene, también a las 17.00, en el Stade de France de París.

Los confirmados son los goleros Martín Campaña y Martín Silva; los defensas Emiliano Velázquez, Martín Cáceres y los mencionados Suárez, Méndez y Cabaco; los volantes Diego Laxalt –devenido lateral, comúnmente–, Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Carlos Sánchez, Nicolás Lodeiro y Giorgian de Arrascaeta; más los delanteros Jonathan Rodríguez, Gastón Pereiro, Maximiliano Gómez, Edinson Cavani y Luis Suárez. La lista se acortó a 20 jugadores porque fueron varios los lesionados: el capitán Diego Godín, José María Giménez, Marcelo Saracchi, Cristhian Stuani y Coates. Los partidos serán televisados por TV Ciudad.

Amistosos, pero juveniles

Se mueve el proceso de selecciones uruguayas. La semana se tiñe de celeste. La sub 20, como se dijo, está preparándose para el Sudamericano de enero, que se llevará a cabo en Chile. Precisamente, los celestes de Coito jugarán dos amistosos con los trasandinos. El primero será hoy a las 17.30 en el estadio La Granja, en la ciudad de Curicó, y el segundo encuentro será a la misma hora en el estadio El Fiscal de Talca. Ambas ciudades son sedes del Campeonato Sudamericano que tiene a la celeste como campeón vigente. Uruguay integrará el grupo B como cabeza de serie junto a Paraguay, Argentina, Ecuador y Perú; en el A quedaron agrupados el local Chile, Colombia, Brasil, Venezuela y Bolivia.

La sub 17 no se queda atrás y también jugará con Chile esta semana, pero en nuestro país. El plantel dirigido técnicamente por Alejandro Garay enfrentará a los chilenos hoy a las 16.30 en el estadio Luis Tróccoli y jugará la revancha este jueves en Trinidad, Flores; entre partido y partido los chiquilines entrenarán en el complejo de Uruguay. La sub 15 de Diego Demarco decidió suspender los entrenamientos de esta semana en el complejo porque la Asociación Uruguaya de Fútbol fijó el complemento de la 13ª fecha del Torneo Clausura de Juveniles A.