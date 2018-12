Cada maestro: los clubes uruguayos y su cambio de timón para la temporada 2019

El panorama comienza a estabilizarse en todos los planteles, sobre todo en aquellos que ya tienen fecha prevista en torneos internacionales (el inicio del campeonato uruguayo será el 1° de febrero). Defensor Sporting, el primero en debutar en la Copa Libertadores, confirmó hace unos días la llegada nuevamente al club de Jorge da Silva tras la salida de Eduardo Acevedo. El Polilla viene de dirigir a América de Cali y ya dirigió a los violetas entre 2005 y 2009; fue campeón uruguayo en el campeonato 2007-2008. Su equipo debutará el 22 de enero con un rival boliviano que aún no está confirmado; hoy puede ser The Strongest, lo cual es un detalle a tener en cuenta por la altura de La Paz. El plantel está licenciado y volverá a entrenar el 26 de diciembre. Hasta ahora Álvaro Navarro es de los únicos jugadores que renovó contrato y se buscará lo mismo con Mathías Cardacio.

Otro de los primeros en arrancar, que también tuvo cambio de timón, es Danubio. La directiva no renovó contrato con Pablo Peirano y confirmó la llegada de Marcelo Méndez, de gran campaña con Progreso este campeonato. Los franjeados debutarán en la Libertadores como locales el 5 de febrero con Atlético Mineiro. También comenzarán su nueva temporada el 26 de diciembre porque su DT busca llegar con la mayor cantidad de tiempo. En diálogo con Derechos exclusivos, Méndez aseguró: “Vamos a tratar de aprovechar el poco tiempo que tengamos. Si bien la fecha es inusual, porque el jugador está pensando en otra cosa, necesitamos ganar tiempo. Es una época donde todos quieren estar, quieren mostrar y quedar”. Rodrigo Fernández partirá hacia Guaraní y hay posibilidad de partida para otros jugadores.

Por el lado de Nacional el panorama aún es incierto. Por estas horas el presidente José Decurnex, el vice Alejandro Balbi y el gerente deportivo, Iván Alonso, se encuentran en Buenos Aires en reuniones con candidatos. Tras el no de Guillermo Almada, que sigue en Barcelona de Ecuador, el más firme parece ser Eduardo Domínguez, ex entrenador de Colón de Santa Fe y de Huracán de Parque Patricios. Otro de los candidatos argentinos es Gabriel Milito, con un último pasaje en O’Higgins, Independiente y Estudiantes. No se descarta a Mauricio Larriera, quien también estuvo en el equipo chileno y ya dejó una buena impresión en Iván Alonso. En filas tricolores se vencen varios contratos, y la apuesta es bajar sustancialmente el presupuesto. También hay vuelta a los entrenamientos el 26 de diciembre.

Peñarol está tranquilo porque todo sigue igual. Diego López se mantiene al frente del equipo y llega al país en estos días tras sus vacaciones en Europa. En los carboneros es fundamental el tema de los que pueden venir. El plantel comienza a entrenar el 2 de enero y al otro día viajará a Miami para una gira de dos semanas, en la que tendrá amistosos con equipos locales. El debut de ambos equipos en la Libertadores será en la semana que comienza el 5 de marzo.

Entre los equipos que disputan la Sudamericana desde el 5 de marzo, Cerro aún no confirmó entrenador. La nueva directiva, encabezada por Graciela Castro, mantuvo reuniones con el plantel y con Fernando Correa, que tiene contrato hasta el 31 de diciembre pero que probablemente no seguirá. Wanderers no renovó contrato con Eduardo Espinel y en su lugar asumió Román Cuello, que tendrá su primera experiencia al frente de un plantel principal. River Plate mantiene a Jorge Giordano, que asumió en plena temporada, y Liverpool sigue con Paulo Pezzolano.

Ayer Alejandro Apud confirmó su salida de Boston River, por lo que el equipo del barrio Bolívar deberá buscar entrenador. Los equipos que también mantienen a su cuerpo técnico son Racing con Juan Tejera; Fénix con Juan Ramón Carrasco; Juventud sigue con Álvaro Fuerte; Cerro Largo con Danielo Núñez, y Mario Szlafmyc en Plaza Colonia. Para este campeonato, Rampla Juniors no renovó contrato con Julio César Antúnez y su lugar será ocupado por el argentino Julio César Toresani; misma situación en Progreso, que tendrá al frente a Leonel Rocco tras el alejamiento de Marcelo Méndez.