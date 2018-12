Colón goleó a Peñarol en la semifinal del fútbol femenino

Colón goleó a Peñarol 4-1 en la semifinal del 23o Campeonato Uruguayo Femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que se jugó ayer al mediodía en el estadio Charrúa. Logró así quedar en iguales condiciones para las finales que se deberán jugar el miércoles y el domingo.

Habían pasado ocho días desde que la Copa del Mundo sub 17 dejó al estadio Charrúa en la historia y unas cuantas jornadas más desde que la selección uruguaya se disolvió. Pero, en la vuelta a la actividad local –nada menos que en una instancia final de dos clubes–, la protagonista fundamental volvió a ser una jugadora de divisiones juveniles. Belén Aquino, con sus 16 años, se ganó ayer el protagonismo casi absoluto con tres goles y una asistencia, y marcó el rasgo diferencial del partido.

El primer tiempo fue sustancialmente parejo. La delantera aurinegra Lourdes Viana tuvo una gran chance de gol a los seis minutos, cuando no encontró el arco desde una posición muy favorable pero aprovechó a pleno un tiro libre desde la esquina izquierda del ataque metiendo una bola con rosca, imposible de detener para la golera colonista. Dentro de un trámite parejo, el gol no llegaba desde la nada. Al rato, Lorena González –de actuación llamativa, por lo apagada– probó a Sofía Olivera con un disparo muy bueno en un tiro libre. Enseguida, Keisy Silveira –que se ubicó como tercera delantera y no jugó como enlace donde pudo ser más fructífera– habilitó muy bien a la goleadora Jennifer Clara y, cuando iba a concretar, la trabaron y la pelota se fue al córner. Cuando la primera etapa se terminaba, un pase de Clara dejó a Aquino, esa pequeña gran jugadora, con su única chance y ella concretó el empate con un tiro seco. Apareció la jugadora contundente.

Crisbelis Abraham, de Colón, y Jemina Rolfo, de Peñarol, en el estadio Charrúa.

Segunda parte: para que deslumbre Belén

El partido se desequilibró a los 6 minutos del segundo tiempo, con un tiro perfecto de Aquino desde 30 metros. La defensa de Peñarol le dio libertad y facturó. Colón pasó al frente. Apareció la goleadora de gran pegada. A los 13, un manotazo provocó un tiro penal contra Peñarol. Clara mandó la pelota a la tribuna. Diez minutos después, Aquino, tirada a la derecha y a 15 metros de la línea de fondo, enfrentó a la lateral izquierda Lorena Graña en un mano a mano. Amagó y se quedó, lo hizo de vuelta y, muy rápida, se lanzó hacia la línea final con la pelota dominada. Antes de llegar al fondo, la tiró hacia el centro del área y González hizo lo propio: remate que da en el horizontal, pica en el piso y a la red. Apareció la habilidosa Aquino.

Faltaba medio tiempo, pero el partido parecía definido, y así fue. Hubo cambios que no cambiaron y existió un broche de oro: cuando se jugaban dos de los cuatro minutos adicionados, Aquino cruzó el área de izquierda a derecha, dribleando defensas y golera para tirar rasante al arco descubierto. Colón descartó con este triunfo claro la ventaja que tenían las aurinegras por haber ganado la Tabla Anual. Ahora resta un mano a mano en igualdad de condiciones. Un partido sería el miércoles a las 19.00 en el Charrúa. El domingo no se podrá usar ese escenario porque allí se jugará al rugby.

Alexia da Silva, de Peñarol, y Belén Auino, de Colón, en el estadio Charrúa.

Detalles

Estadio Charrúa. Más de 600 espectadores. Árbitras: Silvia Ríos, Luciana Mascaraña, Mariana Corbo y Paula López.

COLÓN (4): Romina Chappe; Gabriela Bonfanti (65’ Maytel Costa), Cecilia Domeniguini, Idanis Mendoza y Camila Santos; Lorena González, Oriana Fontán (85’ Tatiana Lima) y Crisbelis Abraham; Keisy Silveira (75’ Cecilia Gómez), Jennifer Clara (90’ Cintia Rodríguez) y Belén Aquino. DT: Luis Noble y Alfredo Larrica. Suplentes: Romina Chaves, Valentina Ibarra y Yanara Álvarez.

PEÑAROL (1): Sofía Olivera; Alexia da Silva, Fátima Rivero, Florencia Vicente (85’ Agustina Pereyra) y Lorena Graña; Agustina Arámbulo (85’ Camila Iriarte) y Ximena Velazco; Jemina Rolfo y Denisse Dufau (59’ Mayra Casal); Stefany Suárez y Lourdes Viana. Suplentes: Catia Gómez, Tamy Gares y Kelly Rigau.

Goles: 29’ Lourdes Viana (P) en tiro libre casi sobre el córner; 44’ Belén Aquino (C) aprovechó pase de Clara y tiró con contundencia; 51’ Aquino (C) tiró perfecto desde 30 metros; 69’ Lorena González, aprovechando gran jugada y desborde de Aquino, pegó fuerte de frente al arco; 92’ Aquino (C) en dribling de izquierda a derecha y tirando con arco libre.