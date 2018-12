En el freezer: la Liga Uruguaya de Básquetbol vuelve el 4 de enero

Estaba dicho: para esta temporada la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) decidió detener la actividad para no jugar entre las fiestas de fin de año. El torneo se reanudará el 4 de enero, cuando se juegue la 3ª fecha del Clausura.

Con la LUB en modo stand by, lo que queda son los números. Las posiciones, siempre importantes en tanto demuestran el estado de las cosas, comienzan a cobrar aun más valor. Hay que recordarlo: al final de esta rueda –de la que quedan 11 partidos– los dos últimos de la tabla de posiciones descenderán a El Metro. Falta mucho y, por la cantidad de fechas, todo puede suceder. Pero hay que sumar y los de abajo lo saben. Verdirrojo, Sayago y Welcome son los más comprometidos por el momento, aunque Atenas y Biguá no se deberían confiar.

Arriba la situación es más entreverada. El principal objetivo de todos los clubes es meterse entre los seis primeros para asegurarse un lugar en los play off sin necesidad de jugar repesca. Nacional y Defensor Sporting quedaron arriba y parece justo. Con diferentes propuestas, los tricolores con Esteban Batista y Anthony Danridge como determinantes, Sporting con un juego más colectivo, ambos predominan en la cima de la tabla. Un punto más abajo están Olimpia, la revelación del torneo, y Malvín, que siempre está.

Dale cambios

Por todo lo dicho y apuntando a mejorar rendimientos, hay equipos que cambiarán jugadores. Biguá, preocupado por sus números, tendrá para después del receso a Jeremis Smith, quien sustituirá a Cameron Forte. Será la primera vez que Smith vista una camiseta que no sea la de Aguada, club donde se coronó campeón.

En Macabi volverán dos que también saben de campeonatos: Gustavo Barrera y Jaime Lloreda. El mercedario ocupará una de las fichas innominadas y sustituirá al base extranjero Evan Singletary. El panameño, por su parte, llega para reforzar la tabla en lugar de Amir Williams.