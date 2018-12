Hay que tener liga: será la última fecha de la LUB antes del receso de fin de año

Entre hoy y mañana la naranja se paseará de cancha en cancha por la 15ª jornada de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), aunque más bien sea la segunda fecha del Clausura –o segunda ronda–. No será una fecha cualquiera. Para esta edición de la LUB se ha decidido no jugar entre Navidad y fin de año, una medida que parece lógica atendiendo lo que siempre sucede con los extranjeros: se van y dejan a sus clubes disminuidos. El torneo se reanudará entre el 4 y el 7 de enero.

Esta noche serán tres los encuentros, todos a las 20.30. En duelo directo entre dos que están en el fondo de las posiciones, Welcome y Sayago se enfrentarán en la cancha de Larre Borges en un partido al que sólo podrán ingresar parciales locales. En este cruce se da algo curioso: si bien aún no ha podido ganar en la cancha –la única victoria que tiene es un partido que le ganó a Goes en los escritorios–, Sayago está un punto por encima de la W, quien en cambio tiene cuatro juegos ganados. Si pesarán, a veces, los puntos descontados por incidentes. Lo cierto es que si Welcome gana quedarán empatados y eso, para lo mucho y poco que queda en la carrera para mantener la categoría, es bastante.

En Trouville jugarán dos que están bastante arriba: Hebraica y Macabi y Olimpia. Además, hoy Goes recibirá a Nacional en la cancha de Sayago, gimnasio habilitado sólo para la hinchada misionera. Los tricolores van por seguir prendidos arriba, bien cerca del puntero Sporting. Goes, de buena racha, quiere seguir escalando posiciones.

Segundas partes

Mañana, cuatro partidos le pondrán el cierre a la segunda fecha del Clausura. A las 20.30 Malvín recibirá a Atenas en Legrand y Rivera. Por cómo vienen en el juego, pero también por cómo están los planteles, los de Pablo López están arriba de las alas negras (por más que eso no necesariamente implique ganar el partido). Mientras que Malvín recuperó a Marcel Souberbielle y le está dando ritmo –un doble suyo definió el partido pasado con Urunday Universitario–, Atenas tendrá la baja de sus mejores jugadores, los puertoriqueños Gabriel Belardo y Luis Pelacoco Hernández. El ambiente entre los jugadores y la directiva palermitana no era el mejor y, pese a su rendimiento, se cortó por lo sano. Lo cierto es que se marcharon dos de muy buenos números: Belardo promedió 22,4 puntos por partido y 6,5 asistencias, mientras que Hernández se fue con 21,6 en el promedio de goleo y 2,4 tapones por partido, el mejor de la LUB en ese rubro.

Dos que están ahí, entre la línea de los seis que se pueden asegurar play off y los que deberán jugar la repesca para meterse arriba, son Biguá y Urunday. Jugarán en Villa Biarritz también a las 20.30. Para los locales, que están un par de escalones abajo de Urunday, el punto es más trascendente. Biguá ha levantado mucho desde que llegó Martín Osimani pero, así y todo, no ha logrado hilvanar victorias que lo pongan más arriba. Los estudiosos, si bien perdieron el martes con Malvín, vienen bien, sólidos en el juego en virtud de lo que hacen sus tres extranjeros, sumado al aporte de Emilio Taboada y Mauro Zubiaurre.

En el mismo horario que los dos juegos anteriores se enfrentarán Trouville y Verdirrojo en la cancha del rojo de Pocitos. Por lo hecho hasta ahora, Trouville llega mejor que Verdirrojo. A estos, muy incómodos en el fondo de la tabla, les queda poco margen para, ganando y ganando, soñar con quedarse en la LUB.

El cierre de la fecha será el viernes a las 21.15 (televisado) y, en la previa, parece un partidazo: Aguada con Defensor Sporting en el remozado escenario aguatero. Nada más motivador que enfrentarse al puntero y campeón de la primera parte del año, Sporting. Los números certifican la campaña del fusionado: es el que tiene menos partidos perdidos (tres), es el más goleador (1.270 puntos en 14 juegos), tiene a Anthony Johnson determinante en los tableros, bien rodeado por el sanducero Andrés Dotti y los otros foráneos, Patrick Sanders y Corin Henry.