La selección sub 20 sigue con su preparación para el Sudamericano

La selección uruguaya sub 20 está en la recta final de cara al Campeonato Sudamericano que se jugará en verano. El torneo se llevará a cabo en Chile entre el 17 de enero y el 10 de febrero, en las ciudades de Rancagua, Talca y Curicó. La serie A se jugará en Rancagua, el grupo B que integra Uruguay viajará por Talca y Curicó. Uruguay, campeón vigente y cabeza de serie, compartirá el grupo B con Paraguay, Argentina, Ecuador y Perú, mientras que el grupo A estará conformado por Chile, Colombia, Brasil, Venezuela y Bolivia. El campeonato otorgará cuatro boletos para el Mundial sub 20 de Polonia 2019 (se jugará entre el 23 de mayo y el 15 de junio) y tres lugares para los Juegos Panamericanos de Lima del año que viene (Perú, por ser el organizador, tiene un lugar asegurado).

A partir de este Sudamericano no estarán en juego las 2,5 plazas disponibles para la Conmebol para los Juegos Olímpicos –en este caso los de Tokio 2020–, debido a que se vuelve a incorporar el Torneo Preolímpico Sudamericano, que se llevará a cabo en Colombia en 2020. Este campeonato sub 23 se jugó por última vez en enero de 2004, en Chile, y fue clasificatorio para los Juegos de Atenas de ese año. En esa edición Uruguay, dirigido por Juan Ramón Carrasco, quedó eliminado en el grupo A: sumó sólo dos puntos en cuatro partidos disputados (empató dos y perdió dos). La vuelta de este torneo no sólo suma competencia a nivel juvenil, sino que les da a los futbolistas la posibilidad de clasificarse y, por la cercanía con los Juegos Olímpicos, ser parte del plantel que luego viaje a Tokio. Esto en algunos casos no pasaba porque el Sudamericano, que contaba con cupos olímpicos además de mundialistas, se jugaba un año y medio antes de los Juegos –basta ver los últimos antecedentes: Londres 2012, vía Sudamericano de enero de 2011; y Río de Janeiro 2016, vía Sudamericano de enero de 2015–.

Son ellos

El entrenador de Uruguay, Fabián Coito, convocó 30 jugadores para esta recta final de preparación en el Complejo Celeste. 19 son del medio local y 11 del fútbol del exterior. De nuestro fútbol se sumaron Mauro Brasil, Ezequiel Busquets, Erick de los Santos, Darwin Núñez y Facundo Torres, los cinco de Peñarol; Maximiliano Araújo, Bruno Méndez y Mauro Silveira, los tres de Wanderers; Mathías Laborda, Brian Ocampo y Joaquín Trasante, los tres de Nacional; Nicolás Acevedo y Sebastián Cáceres, ambos de Liverpool; Emiliano Ancheta y Thomás Chacón, los dos de Danubio; Juan Manuel Boselli y Emiliano Gómez, ambos de Defensor Sporting; Martín Barrios (Racing) y Nahuel Suárez (Atenas). Los 11 del exterior, que se van a ir incorporando a las prácticas a medida que pasen los días, son Ronald Araújo (Barcelona, España), Joaquín Ardaiz (Fronsinone, Italia), Renzo Rodríguez (Independiente, Argentina), Facundo Batista (Chiasso, Suiza), Agustín Dávila (Real Sociedad, España), Edgar Elizalde (Pescara, Italia), Pablo García (River Plate, Argentina), Franco Israel (Juventus, Italia), Juan Manuel Sanabria (Atlético de Madrid, España), Nicolás Schiappacasse (Atlético de Madrid, España) y Rodrigo Zalazar (Málaga, España).

Como se preveía, sería difícil contar con todos los que juegan fuera del país. Esta semana Barcelona le comunicó a la AUF que no cederá al zaguero ex Boston River Ronald Araújo; los clubes no están obligados a prestar a los jugadores para los Sudamericanos, como pasó cuando Real Madrid no cedió a Federico Valverde para Ecuador 2017, aunque sí lo cedió después para el Mundial de Corea del Sur.