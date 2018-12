La sub 20 continúa con su preparación para el Sudamericano

Uruguay se apronta para defender el título sudamericano en Chile. Este Uruguay es categoría sub 20, y para muchos la energía y vibración con la que se viven los partidos es la misma que con la selección mayor. ¿Pasará en otros países? No lo sabemos, pero acá lo sentimos muy fuerte. Y allá irá el equipo de Fabián Coito, que después de 36 años se consagró campeón del Sudamericano en Ecuador, en 2017. Repetir no es fácil, pero hay con qué: el proyecto de selecciones nacionales, con casi 14 años de camino, sigue vigente. Y con novedades, o particularidades, porque de los 23 futbolistas que nos representarán nueve se desempeñan fuera del país, hecho inédito para la celeste en esta categoría.

En el Sudamericano de 2017 el único futbolista que militaba en el exterior era Rodrigo Bentancur, de Boca Juniors de Argentina. El nacido en Nueva Helvecia no llegó a debutar en Primera División en Uruguay, se fue directo a Argentina y sus primeros pasos a nivel profesional fueron en el club xeneise. De los nueve que están en el actual plantel, ocho se fueron a Europa y Argentina sin haber debutado en nuestro fútbol; la excepción es Nicolás Schiappacasse, que siendo muy joven empezó a mostrarse en River Plate. El Chapa fue campeón sudamericano con Uruguay –es el único que repite, porque Juan Manuel Boselli también fue parte del proceso anterior pero sólo jugó el Mundial de Corea del Sur– ya estando en Atlético Madrid (hoy juega en Rayo Majadahonda, en la B), pero con experiencia en Primera: en River, en Uruguay, jugó 32 partidos y marcó cuatro goles (entre esos 32 ocho corresponden a la Copa Libertadores 2016). Los ocho restantes futbolistas del grupo actual no vieron minutos en Primera, y desde las juveniles viajaron para incorporarse a equipos del exterior. Ellos son los goleros Franco Israel (Juventus) y Renzo Rodríguez (Independiente); el defensa Edgar Elizalde (Pescara); los volantes Rodrigo Zalazar (Málaga), Juan Manuel Sanabria (Atlético Madrid) y Pablo García (River) y los delanteros Agustín Dávila (Real Sociedad) y Facundo Batista (Chiasso). El caso de Zalazar es aun más llamativo, ya que nació en Albacete, cuando su padre José Luis jugaba ahí, y eligió jugar para Uruguay. Rodri comenzó a jugar en la escuelita de fútbol de su padre y a los siete años se fue a Albacete; desde los 15 milita en el Málaga, equipo de la ciudad en la que vive con sus padres.

Hay días y horarios

El Sudamericano sub 20 se llevará a cabo en Chile entre el 17 de enero y el 10 de febrero en las ciudades de Talca, Rancagua y Curicó. La celeste, vigente campeona, defenderá el título en tierras chilenas desde el 18 de enero, día en que debutará con Perú en Talca. Los otros rivales del grupo B son Ecuador, el 20 de enero; Argentina, el 24 de enero –con ambos rivales en Curicó–, y el cierre de la fase de grupos será con Paraguay, el 26 en Talca. Todos los partidos de Uruguay se jugarán a segunda hora: 19.30.

El grupo A, por su parte, se disputará en Rancagua y estará conformado por Chile, Colombia, Brasil, Venezuela y Bolivia. El campeonato otorgará cuatro cupos para el Mundial sub 20 de Polonia 2019 (se jugará entre el 23 de mayo y el 15 de junio) y tres lugares para los Juegos Panamericanos de Lima, también de 2019 (Perú, por ser el organizador, tiene un lugar asegurado en esa competencia).

Ayer Uruguay enfrentó a la selección de San José en un amistoso jugado en el Complejo Uruguay Celeste; el jueves 27 el rival será Canelones del Este, mientras que en enero, los días 9 y 12, habrá partidos con Colonia y Florida.