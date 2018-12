Nueva fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Tras la vuelta del básquetbol, todo se encamina hacia el cierre del Apertura. El fin de semana Malvín aprovechó la volada y venció a Sayago a domicilio en el inicio de la fecha 13. Los playeros siguen sumando y esta vez sacaron un gran partido en Ariel y la vía por 86-81. En los de Pablo López, que llegaron a su tercer triunfo al hilo, se destacó Shawn Glover, con 23 puntos, seguido por Juan Santiso y Marcos Cabot, ambos con 14. En Sayago, que sigue sin poder ganar en cancha, Kam Williams se despachó con 22 puntos, seguido por Emiliano Giano, con 19.

Hoy continúa esa misma fecha con tres partidos. Desde las 20.30 Atenas recibe en su casa a Nacional (sólo puede ingresar público ateniense), en un partido clave para ambos. Las alas negras están en el pelotón de mitad de tabla con seis triunfos y seis derrotas, por lo que de ganar sumarían puntos vitales en el objetivo de entrar en los ocho de arriba. Para Nacional es la chance de confirmar lo hecho hasta ahora, tras el notable triunfo de la semana pasada por 103-68 ante Sayago. Los tricolores son uno de los líderes de la tabla con ocho triunfos y cuatro derrotas. A la misma hora, pero en Colón, Olimpia recibirá a Welcome (otro donde sólo pueden entrar hinchas locatarios) en duelo con objetivos muy distintos. Los locales están en punta y vienen desarrollando un gran juego que los tiene como una de las sorpresas del torneo; Welcome está muy complicado y debe empezar a ganar para superar a Sayago, el rival que tiene más cerca, para salir de las últimas posiciones, que hoy lo tienen en puesto de descenso. A las 21.15, en el Prado, el juego será entre Urunday Universitario y Trouville. Ambos están en situación similar en la tabla, pero el estudioso tiene un partido pendiente, por lo que puede seguir creciendo.

Mañana continúa la fecha con tres partidos. Desde las 20.30 Verdirrojo será local en cancha de Larre Borges ante Goes. Este partido, que es el último que los del Cerro jugarán fuera de casa, también será únicamente con público local. El Verdi está último en la tabla y por eso está obligado a ganar si quiere mantener la categoría. Si bien el rojiverde ganó dos partidos, está padeciendo la quita de puntos aplicada. Goes, que sufre la sanción de uno de sus extranjeros y juega con uno, viene dulce tras ganarle con triple en la hora a Olimpia. Es la chance que tiene de comenzar a encaminarse entre los de arriba. También 20.30 Aguada recibe a Biguá, en duelo fundamental para seguir asegurando un lugar entre los de arriba. Los aguateros vienen de caer con Hebraica y Macabi y los de Villa Biarritz de vencer a Atenas. A la misma hora Defensor Sporting y Malvín se estarán poniendo al día con el pico de la fecha 9, en la que restan 2’27” para finalizar el primer tiempo y gana el local 14-13 en cancha de Welcome. El jueves se cierra la fecha entre Defensor Sporting y los macabeos, 20.30 en Welcome. Sigue pendiente el duelo suspendido por la décima fecha entre Malvín y Urunday Universitario.