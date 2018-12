Se juega el "Boxing Day" en Inglaterra

Cuando los torneos del mundo fútbol descansan, ellos no. Es The Boxing Day, el día festivo posterior a la Navidad en las islas británicas. Este año los tanos no quisieron quedarse atrás y también jugarán una etapa completa del Calcio.

En la Premier League comenzará a jugarse la 19ª fecha, de mañana y de tarde. A las 9.30 jugarán Fulham-Wolverhampton, y a las 12.00 habrá varios partidos: Burnley-Everton, Liverpool-Newcastle (se podrá ver por el canal 613 de Directv), Leicester City-Manchester City (será televisado por ESPN), Crystal Palace-Cardiff, Tottenham-Bournemouth y Manchester United-Huddersfield Town, que se podrá ver por ESPN 3. A las 14.15, con el fraybentino Lucas Torreira entre los titulares, Arsenal visitará a Brighton (será transmitido por ESPN 3), mientras que a las 16.30 se enfrentarán Watford y Chelsea, con televisación del canal 613 de Directv. Mañana se cierra la etapa con el partido entre Southampton y West Ham, a las 16.45. La actividad no para, porque tanto este fin de semana como la semana próxima (incluido el 1º de enero de 2019) la Premier seguirá jugando.

El Calcio italiano, cuando sorteó el fixture de esta nueva temporada 2018-2019, decidió que también jugarían pos Navidad. En este caso, hoy se disputará de manera íntegra la 18º fecha, también con la presencia de uruguayos en la cancha. A las 8.30 Milan, con Diego Laxalt en el equipo, visitará a Frosinone; a las 11.00 jugarán Atalanta y Juventus, con el volante uruguayo Rodrigo Bentancur entre los albinegros. Ese partido se podrá ver por ESPN 2. A la misma hora se enfrentarán Fiorentina-Parma, Cagliari-Genoa, Bologna-Lazio (con Martín Cáceres en el equipo romano) y Sampdoria-Chievo Verona, con Gastón Ramírez en la Samp. A las 14.00 Roma y Sassuolo jugarán con televisación de ESPN 2, mientras que también jugarán Spal y Udinese. Inter de Milan (con Matías Vecino) y Napoli cerrarán la fecha a las 16.30: se enfrentarán en el Giuseppe Meazza, con televisación incluida (ESPN 2).