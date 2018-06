Al Pan, Pan

El doctor Alberto Pan es uno de los que están por cumplir 13 años al frente de las selecciones uruguayas. Como sabemos, Pan es el jefe de los servicios médicos de las selecciones celestes, y es un poco también el Tabárez de los doctores. Hace años que trabajan juntos, pero si uno no lo supiera, lo supondría. Pan es claro, conciso, amable, firme, inequívoco en su expresión, y cada vez que accede a extender su parte médico sobre alguna situación, más allá de los precisos comunicados, en los que queda todo a texto expreso en la Asociación Uruguaya de Fútbol, hace extensión con su palabra, con sus saberes.

Ayer se hizo presente en la sala de conferencias de prensa del Sports Centre Borsky para exponer sobre la situación de José María Giménez. “Somos optimistas respecto de que pueda integrar la lista de los disponibles para el sábado. Manejamos en forma continua la información en conjunto y una vez que el futbolista se integra al trabajo grupal lo consideramos con el alta médica para que el entrenador decida su participación”, dijo.

El médico señaló que el jugador sintió el dolor desde el primer minuto, pero eso no le impidió estar en los dos partidos anteriores. Esto permite pensar que si Uruguay no hubiera jugado ya clasificado con Rusia, tal vez Josema habría estado sobre el césped de Samara. “La primera instancia en la que sintió una molestia fue en el primer minuto del primer partido. Continuó todo el partido sin ningún tipo de limitación física. Tras el encuentro hicimos los trabajos de recuperación que realizan todos los deportistas durante las primeras 48 horas, y tuvo una muy buena evolución, por lo que participó en el segundo encuentro, en el que volvió a sufrir una molestia”. También habló de los procesos y los tiempos: “En estas instancias parece que los días fueran meses, pero fue hace tres días que se planteó hacer un trabajo diferenciado por la persistencia de un sufrimiento muscular que no era de tal intensidad como para considerarlo descartado”, explicó, y aclaró: “Trabajó con una exigencia menor que la del resto del grupo, hoy [por ayer] trabajó con una intensidad intermedia y mañana [hoy] va a integrarse de forma completa. A partir de la respuesta que tenga, que esperamos que sea positiva, quedará a las órdenes del entrenador”.

Muchos portugueses

Andá a saber por qué, en tiempos de Obdulio, ponele, a los colados y a los metidos les llamaban “portugueses”. Ayer había muchos portugueses –nacidos en Portugal– preocupados por preguntar, algo que hicieron cuando los futbolistas Sebastián Coates y Matías Vecino comparecieron ante los medios. Les preguntaron cómo marcarían a Cristiano Ronaldo, y Coates dijo que con respeto: “Con el mismo respeto que se marca a todos. Si bien, lógicamente, es una estrella de nivel mundial, le tendremos el mismo respeto que a los demás. No se prepara el partido pensando en un jugador, sino en un equipo. Portugal genera muchas situaciones para Cristiano, y él resuelve bien. Tenemos que preocuparnos por el equipo de ellos y no por un solo jugador. Así tenemos que planificar el partido”. El zaguero de Sporting de Lisboa trasladó su conocimiento y concepción del juego lusitano: “Portugal es una selección que juega desde hace tiempo junta, como nosotros. Tiene grandes jugadores, como Cristiano. Ganaron la Eurocopa, se conocen bien. Será un partido muy difícil para los dos. Hay compañeros míos de Sporting que están en la selección. Ganaron la Eurocopa con muchos jugadores de su liga, y eso es importante para cada selección”.

El gurí de San Jacinto es ahora el mundialista Vecino. El volante de Inter de Milán tomó su lugar en la cancha en plena Eliminatoria para no soltarlo más. Vecino fue consultado acerca de la evaluación que hace de su arranque mundialista: “Obviamente, soy consciente de que los primeros partidos del Mundial no fueron los mejores que jugué con la selección. Creo también que el rendimiento de un jugador se analiza en el contexto de un equipo. Y creo que como equipo no nos salieron las cosas como queríamos”. Habló de João Mário, rival de Uruguay este sábado: “Con João Mário estuve seis meses en Inter y también lo he enfrentado. Es muy técnico y muy fuerte, ya que no se lo puede mover fácilmente”. Además, destacó que es importante cuidarse de no hacer faltas, como siempre, pero sobre todo teniendo en cuenta que el equipo rival cuenta con ese gran ejecutante que es Ronaldo: “Cuando hay un especialista en tiros de pelota quieta, como en este caso, tenemos que evitar las faltas cerca del área. Para eso es importante escalonar marcas, pero a veces es muy difícil no cometer faltas”.