Colombia se juega la clasificación a octavos de final

La selección cafetera que dirige el argentino José Pekerman intentará conseguir un triunfo que le dé el pasaje a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Colombia enfrentará a Senegal y el triunfo es urgente, porque si empata dependerá de lo que pase en el partido que jugarán Japón y Polonia, tempranamente eliminado. A igualdad de resultados, se clasificarán asiáticos y africanos. El partido que tiene que afrontar Colombia es durísimo. Senegal, típico equipo africano, veloz, dinámico y con fortalezas corporales, le ganó a Polonia y luego empató con Japón. Los sudamericanos, por su parte, consiguieron un triunfo contundente, 3-0, frente a Polonia, que los dejó bien parados con respecto al saldo de goles. Para no pasar sustos, deberán ganar y no pensar en japoneses y polacos, que ni con la presencia de su capitán goleador Robert Lewandowski pudieron hacer un buen torneo. Los colombianos quieren repetir la buena actuación que hicieron en Brasil, en 2014, cuando en los octavos de final eliminaron a Uruguay y luego se cruzaron en los cuartos de final con los locales. No será fácil, pero con James Rodríguez, Juan Cuadrado, Radamel Falcao y Juan Quintero se puede.

Mbaye Niang (d) de Senegal festeja su segundo gol ante Polonia en el Estadio Spartak de Moscú Alexander NEMENOV / AFP

