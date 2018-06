Suecia y México a octavos; Alemania, eliminado

Quien se asombra por la temprana eliminación de Alemania del Mundial quien no miró el Mundial. Ni siquiera todo el torneo, quien no vio nada de lo que pasó en el grupo F. Está bien que los germanos siempre son candidatos, que están acostumbrados a pelear todo torneo donde compiten -porque compiten con todas las letras-, tienen grandes jugadores, les sobra talento individual, suelen ostentar mucho juego colectivo y además eran los actuales campeones. Pero nada eso le sirvió. Alemania no hizo una buena fase de grupos. Perdió bien ante México, le ganó en los descuentos a Suecia cuando prácticamente quedaba al borde de la eliminación, y ayer no supieron ni pudieron ganarle a Corea del Sur. Es más, perdieron 2-0. ¿Sorpresa? Tal vez sí, por todo lo anteriormente dicho, pero también por lo no visto: no anduvieron sus individualidades, colectivamente siempre le faltaron 100 gramos para el kilo, su poderío estético chocó de frente contra equipos que lo respetaron pero lo desafiaron, su engranaje colectivo tuvo chispazos sin llegar a consolidarse y además -esto sí es raro, muy raro- su defensa dio ventajas que los rivales de turno aprovecharon. Fin del campeón en Rusia 2018 tras caer ante los coreanos 2-0, goles convertidos por Kim Young-Gwon y Son Heung-Min.

Hay que hablar de los que siguen, Suecia y México. Ambos se enfrentaron, con goles de Ludwig Augustinsson a los 50, por Andreas Granqvist a los 62 -de penal- y por Edson Álvarez en contra ganaron los suecos 3-0 y, como Corea le ganó a Alemania, pasaron los dos.

Jugó mucho mejor Suecia. Apretado, armado como acostumbra, presionando bien y no dejando jugar a México, y con buen pie para crear peligro. Si le costó todo un tiempo ponerse en ventaja fue porque el arquero mexicano, Guillermo Ochoa, atajó varias. Después sí, ya con el 1-0 a favor y aprovechando los huecos que dejó México para intentar el empate -tan sólo eso le alcanzaba para ser primero-, los suecos estuvieron finos para liquidar el juego.

El resultado trocó la punta. México ya tenía 6 puntos, Suecia hizo la misma cantidad de unidades y se quedó con el número 1 del grupo por diferencia de goles: +3 contra -1 de los aztecas. Nada menor, ¿no? Porque si bien nadie te regala nada y todo hay que ganárselo con transpiración, es mucho mejor no enfrentarse con Brasil en fase de manos a manos. Dada la definición del grupo E, los brasileños serán los rivales de México, mientras que a Suecia le tocará Suiza.

Octavos de final

Lunes 11.00 Brasil-México Samara

Martes 11.00 Suecia-Suiza San Petersburgo