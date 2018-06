Uruguay debuta en el Mundial

A las 7.00 sonó la alarma. Ya estaba despierto. Una ducha, el desayuno contundente, atender la previa. A las 9.00, Uruguay. Con Egipto, pero Uruguay. Hará un mes –por ahí, un poco más, un poco menos– que la espera del debut mundialista se transformó en una ansiedad casi sin límites. Y termina hoy, por suerte. Mañana empezará otra cosa, ya en el grupo A, sacando cuentas o metiendo goles. Da igual. Esto es mundial.

El Maestro Tabárez no dio el equipo. Tampoco su rival. Los dos entrenadores coincidieron al decir en la última conferencia de prensa que, como uno no lo da, el otro tampoco. No mostraron las alineaciones, en una especie de ajedrez previo. De todas formas, siguiendo la coherencia de trabajo que Tabárez ha tenido y tiene, no es arriesgado asegurar que lo que probó en los partidos de preparación y en los entrenamientos será lo que hoy salga a la cancha (ver ficha).

La misma posición adoptó Héctor Cúper, el argentino que dirige a los egipcios. Su postura es más determinante porque lo que lo tiene en vueltas es la lesión del crack, Mohamed Salah. Que llegaba justo al Mundial, se sabía. Que podía estar contra Uruguay, sí y no. Ayer Cúper afirmó que tiene a los 23 futbolistas a la orden. Ambiguo, ¿no? En fin, qué importará el después cuando el después es hoy, ahora, Uruguay-Egipto.

Otro dato no menor: uno de los que juegan puede batir un récord histórico. Se trata de Fernando Muslera, el arquero del Galatasaray turco, que puede desplazar en presencias mundialistas al enorme Ladislao Mazurkiewicz. Muslera tiene 11 partidos jugados entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, mientras que Mazurca disputó 13 encuentros entre Inglaterra 1966, México 1970 y Alemania Federal 1974. La cuenta matemática es clara: si Muslera juega los tres partidos de grupo queda adelante en la historia. No es poca cosa para el golero por excelencia del proceso Tabárez.