Uruguay ganó y clasificó a octavos de final

Con gol de Luis Suárez en el inicio del juego, Uruguay venció a Arabia Saudita 1 a 0 y se clasificó a octavos de final de Rusia 2018 con puntaje perfecto, sí, aunque dejando algunas dudas. El grupo A del Mundial se definirá el lunes a las 11.00 cuando se enfrentan los líderes: Uruguay y Rusia. Quien gane, será primero y enfrentará al segundo del grupo B. A los rusos les alcanzará con el empate, porque tienen mejor saldo de goles que los celestes. El segundo del A, por su parte, se medirá con el primero del B.

Uruguay no fue claro ni tuvo un buen partido. Es cierto que no pasó peligro, que la zona final no tuvo demasiado trabajo, pero también es necesario decir que careció de profundidad, no hubo demasiado juego asociado y las chances de gol fueron pocas.