AUF of cards

El clima venía con todos los condicionantes de una campaña electoral: candidatos reuniéndose con los votantes, presentación de proyectos y planes de trabajo, fuego cruzado entre los involucrados, entrevistas que se concedieron, entrevistas que no se concedieron, especulaciones, acuerdos y disgustos. Hasta que Wilmar Valdez, hasta ayer presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y uno de los tres candidatos junto con Eduardo Abulafia y Arturo del Campo, confirmó la renuncia al cargo y la no presentación a la elección de hoy.

Raro, muy raro. Según venían dándose los apoyos, Valdez era quien tenía más votos, y si bien no llegaba a los 12 necesarios, estaba más cerca que sus dos rivales. Según él, su baja se debió a “razones estrictamente familiares y personales, que nada tienen que ver con el contexto de la actual etapa electoral”.

Digresión: el contexto de la actual etapa electoral estaba ceñido a unos audios en los que Valdez habla en malos términos de jerarcas del gobierno. Valdez no los desmintió. Es más, dijo que sí existían y que los había escuchado –cosa que después se confirmó porque Del Campo, uno de sus rivales, dijo que fue él quien se los hizo llegar–. De todas formas el ex presidente, en el mismo comunicado en el que presentó su renuncia, descartó que “haya existido cualquier presión indebida, amenaza o extorsión” que lo hiciera tomar la decisión. la diaria intentó comunicarse con Valdez pero no fue posible. Por cómo se dieron las cosas, al menos resulta llamativo que alguien que hizo campaña electoral hasta el viernes se baje de las elecciones 24 horas antes.

Vete, ve

Así las cosas, hoy de noche será la asamblea electoral de la AUF. Estaba convocada, los clubes deben comparecer y, por tanto, se debe realizar. En principio Del Campo y Abulafia son los candidatos a la presidencia, si es que no aparece algún nombre más. Una cosa sí se sabe: tiene que haber 12 votos para que uno de los candidatos se convierta en presidente.

Conviene explicar lo que marca el estatuto para la votación de hoy. En tal sentido, Jorge Casales, presidente de la Mesa Ejecutiva de Primera División, dijo a la diaria que “siempre se tiene que llegar a 12. Es igual que la pasada elección, así lo establece el estatuto vigente. En el próximo estatuto, que está pendiente de aprobación, está previsto que en la segunda vuelta se apruebe por mayoría. Pero ahora se vota con el vigente, como en 2014”.

Respecto de qué pasa si no se llega a la cantidad exigida, Casales aseguró que “hay un vacío legal muy grande en el estatuto en cuanto a qué pasa si no llegás a los 12 votos en una primera votación. Lo que está claro es que en tanto no haya esa cantidad de votos, no hay presidente. Cuartos intermedios pueden ser todos los posibles, sea el día de la asamblea o con plazos para adelante, y no hay tope en el tiempo. Habla de eso, pero nada más”.

Sí, todo puede suceder. Si no se llega a 12 votos seguramente hoy haya cuarto intermedio, negociaciones y nueva votación. De no ser así, puede haber otro cuarto intermedio hoy o más adelante. Lo que también puede pasar esta noche es que aparezca otro candidato. Ante la pregunta sobre si se puede presentar más candidaturas, el directivo dijo: “Hay dos versiones. Una es que antes de la asamblea es el último plazo para presentar una tercera candidatura, y otra es que podría llegar a presentarse más adelante si no hay definición [hoy]. Hay abogados que piensan eso. No lo interpreto así. Para mí si hay tercera, cuarta o las candidaturas que sean, el plazo es hasta la asamblea”.

En esa misma dirección, si no hay presidente hoy y se opta por un cuarto intermedio dentro de algunos días, Casales cree que el Ejecutivo de la AUF tomará la presidencia durante ese lapso de tiempo. Edgar Welker, Alejandro Balbi, Roberto Pastoriza e Ignacio Alonso son quienes seguirán al frente, presididos por Welker.

Voz y vos

En la jornada de ayer hubo varias voces que se pronunciaron. La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales emitió un comunicado en el que aduce que no hay garantías mínimas para que se realice la elección para presidente de la AUF.

Un rato antes también lo hizo la Conmebol, en particular refiriéndose a la prueba de idoneidad que exige a cada presidente de las federaciones sudamericanas. Graciela Garay, directora de Ética y Cumplimiento de la Confederación, firmó un documento en el que se expuso que Del Campo y Abulafia no cumplen con las condiciones para asumir el cargo, y que por lo tanto no podrían cumplir con las funciones para las cuales van a ser votados, aunque puntualiza distintos aspectos en cada caso. Sobre Del Campo, que sí presentó la documentación para pasar dicha prueba, menciona que “no podrá asumir el cargo hasta tanto cuente con la habilitación/inhabilitación por parte de la Sub Comisión de Control de la Conmebol, y que en caso de ser inhabilitado, no podrá ejercer el cargo”. De Abulafia dice que no fue reconocido como candidato porque no se presentó “al examen de idoneidad conforme lo establece la normativa de la institución y de la FIFA”.

Dos acotaciones al respecto. Primero, Casales confirmó a la diaria que el examen de idoneidad “no impide que se presenten candidatos, sólo que Uruguay no va a tener representación en el Ejecutivo de Conmebol hasta que el presidente sea aceptado”. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cada federación tiene un lugar en la Conmebol que ocupa sólo el presidente. Como Valdez se bajó, quien sea presidente de AUF lo ocupará de oficio, o sea que de ser uno de los dos candidatos quedarán en stand by hasta que se pronuncie la Confederación.

Mario Pereira, hombre cercano a Abulafia, habló con la diaria y sostuvo que dicho examen no es impedimento para la presentación de la candidatura. Es más, en el documento por el cual Abulafia se presenta como candidato electoral, presentado a la AUF el 24 de julio, respecto de la necesidad de rendir y aprobar dicho requisito, el empresario expuso: “Cumplo con expresarle que dicho examen es absolutamente improcedente en la presente instancia”. Habrá que esperar.

Ante tanto río revuelto, la diaria conversó con Fernando Cáceres, secretario nacional del Deporte, que comentó que su cartera no se pronunciará sobre el tema, aunque sostuvo que están siguiéndolo muy de cerca. “Por el momento no estamos dando declaraciones. Estamos tratando de completar la información, porque no llega completa. Nadie la tiene y son demasiados rumores como para hablar seriamente del tema. Salvo que alguna cosa se precipite, es mejor el silencio para respetar los tiempos”, aseguró.

Zurcido invisible

El voto a voto cobró relevancia. Siempre la tuvo, pero desde que se bajó Valdez más: llegar a 12 voluntades/votos es la misión. Si bien la votación será hoy y es a sobre cerrado, varios clubes han adelantado a quién prefieren para presidente de la asociación. Sin ir más lejos, Danubio, Liverpool, River Plate y Wanderers fueron quienes buscaron y propiciaron la candidatura de Del Campo. En ese entendido, el ex presidente de Danubio tiene, para empezar, cuatro votos. José Luis Palma, presidente liverpoolense, dijo en su momento: “¿Por qué Del Campo? Porque Del Campo es el equilibrio. Es el hombre que necesita en este momento la AUF”; antepuso esta definición a “Abulafia es Tenfield”.

Para Abulafia, precisamente, en la previa se perfilaban cinco votos. Defensor Sporting, club del que fue delegado ante la AUF en la época de Eduardo Arzuaga, es uno de ellos. Daniel Jablonka, actual mandatario de los violetas, dijo que el programa de Abulafia tiene un proyecto que puede transformar el fútbol. Además de Defensor, los otros votos serían Racing, Progreso, Boston River y Cerro. En plena campaña electoral Abulafia ha sido señalado como hombre de Tenfield y de tener el respaldo del gobierno, sobre todo por el grupo de clubes que están con Del Campo. Precisamente fue por esa razón, por estar muy cercano al grupo Casal, que Palma y compañía buscaron la alternativa. El candidato habló con Garra. Con respecto a lo primero comentó: “No represento a nadie más que a mí, a mi familia, y mañana a darle la cara a toda la gente y las respuestas que necesita el fútbol uruguayo. Amistades tengo, esa es la verdad. Acá hay una realidad clarísima. Yo no estoy en falta en nada, tengo la conciencia recontra tranquila. Vamos a la elección pasada. ¿Quién era el vocero de Tenfield? Fredy Varela, él lo dijo. ¿Quién llevó adelante toda la campaña de Valdez? Fue él quien juntó a los clubes. Entonces, si la gente de Tenfield a través de Varela le dio el voto, que Valdez tenía merecido, ¿por qué dicen que soy yo? Yo ya era amigo antes”. Sobre lo segundo, Abulafia señaló que “el gobierno no tiene candidatos”, que conoce a Tabaré Vázquez desde 1987, que integró varios proyectos estatales y que le honra haber sido nombrado coordinador general de la candidatura al Mundial de 2030. “Eso me da responsabilidad, conocimiento y la experiencia de haber trabajado con el presidente. [Pero] No soy ningún candidato de nada”, sostuvo.

Cuatro votos uno, cinco votos otro, apenas nueve de los 17 posibles. Torque, Fénix, Rampla Juniors, Atenas, El Tanque Sisley, Nacional, Peñarol y la Segunda División Provisional (que tiene un voto) parecían alineados con la reelección de Valdez. Sin él, ahora el panorama es otro. Como antecedente –que sólo sirve para la estadística, pero son datos al fin–, en las pasadas elecciones Atenas y Peñarol votaron a Abulafia en la elección de 2014. Según supo la diaria, el consejo directivo del club aurinegro se reunirá hoy al mediodía con vistas a decidir el voto.

La que sí se expidió ayer fue la Segunda División. La B se reunió por la noche en la AUF y la votación arrojó que hoy se pronunciarán en blanco. Fue por goleada: los votos a favor de Abulafia fueron cuatro, Del Campo tuvo uno y por votar en blanco se mostraron a favor nueve representantes.

Torque, Fénix, Rampla, El Tanque Sisley y Nacional no se pronunciaron. En todas las instituciones reinó el mutismo y no hubo declaraciones. Algunas se reunían ayer de noche, otras lo harán hoy de mañana.