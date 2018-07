Muchas transferencias hacia afuera y pocas hacia adentro marcaron el período de pases

Está bien, es así, el fútbol uruguayo es un fútbol netamente vendedor de talento. Pero además, puntualmente, en este período de pases, las bajas en todos los equipos fueron mucho más notorias que las altas. Incide, es lógico, que ni Nacional ni Peñarol hayan apostado fuerte en el mercado, seguramente porque sus situaciones económicas tienen pasivos elevados, por dos razones: vendieron poco y nada por apostar fuerte a una entrada de dinero que dependía de pasar de ronda en la Copa Libertadores, algo que no sucedió. Dado esto, apostarán a los ya buenos planteles que tienen apenas retocados con jugadores nuevos.

Al igual que Nacional y Peñarol, otros equipos, alguno de los cuales hicieron muchas incorporaciones antes de comenzado el Torneo Apertura –como Liverpool o Danubio– tampoco marcaron presencia fuerte en el mercado de pases. Los que más recambio hicieron en sus filas fueron los equipos que arrancarán peleando el descenso este Clausura. Lógicas razones tendrán.

Nacional es el caballo del comisario. Los de Alexander Medina –que ayer jugaron por Copa Sudamericana– ganaron todo lo que estuvo arriba de la mesa, Apertura e Intermedio, van primeros en la Tabla Anual y, dada la obtención del Apertura, tienen asegurado un lugar en la definición del año. Gonzalo Chori Castro, de Málaga de España, y Rafael García, de Atlético Tucumán de Argentina, fueron sus incorporaciones. Los que no estarán son Diego Polenta, Gonzalo Bueno y el argentino Gino Peruzzi, además de los juveniles Facundo Labandeira, Axel Müller y Diego Coelho, cedidos a Progreso, Racing y Boston River, respectivamente.

Peñarol tiene cara nueva desde el banco: llegó Diego López y no está Leo Ramos, quien marchó a Al Ettifaq Club de Arabia Saudita y se llevó al Cachila Ramón Arias. Otras bajas carboneras son su goleador, Cristian Palacios (Puebla de México), el lateral Alex Silva (San Martín de Tucumán de Argentina), el ecuatoriano Fidel Martínez y Luis Maldonado, entre otros. Como caras nuevas ayer se confirmó la llegada de Carlos Rodríguez, zaguero campeón con Plaza Colonia que venía jugando en el fútbol argentino. Además, llegaron el argentino Carlos Matheu (Huracán argentino), Gonzalo Freitas (Atlético Tucumán), Hernán Petryk (Chacarita Juniors) y el joven Fabián Píriz (Rampla Juniors), que estaban cedidos.

Danubio está tercero en la Anual, 15 abajo de Nacional y diez de Peñarol. A Pablo Peirano le faltará uno de gran semestre anterior, David Teras, quien marchó a Atlético Mineiro de Brasil. Las vueltas que tiene para cubrir la ausencia son Jonathan Dos Santos (Atlético de San Luis de México), más dos que vuelven de estar cedidos en el Córdoba español, Jorge Gravi y Emiliano Ghan.

Cerro es el que tal vez llame más la atención por su altas, además de que tendrá pocas ausencias. Parece obvia la apuesta, teniendo en cuenta que jugará doble actividad entre lo local y la Copa Sudamericana (ante el Bahía brasuca). Los nuevos albicelestes son Gonzalo Porras y Guillermo Rodríguez, dos buenos fichajes para el director técnico Fernando Correa. Por otra parte, el Tribunal Arbitral de la Asociación Uruguaya de Fútbol falló desfavorable ante la rescisión contractual solicitada por Maureen Franco. De no arreglar con el club, deberá volver.

Matías Mago Santos (Veracruz de México), Martín Correa (River Plate) y Álvaro Chino Navarro (Puebla de México) son las tres nuevas caras en Defensor Sporting. Buenas altas para los de Eduardo Acevedo. Como contrapartida, el violeta extrañará y mucho a jugadores que rindieron en las temporadas anteriores: Carlos Benavídez, quien marchó a Independiente de Avellaneda; Facundo Castro, ahora en Necaxa de México; Matías Cabrera, que pasó a jugar en el Deportivo Cali colombiano. Además, cedió a Facundo Ospitaleche (River Plate) y a Emilio Zeballos (Progreso).

River Plate es de los que menos se movió. Hasta el momento se le fue Facundo Peraza a Venezuela y lo dicho de Correa a Defensor, y por ahora no cuenta con nuevas contrataciones. Atenas, por su parte, tendrá a Maximiliano Sigales (Boston River), pero no estarán Matías Pérez, Gustavo Aprile, Fernando Laforia (Bolívar de Bolivia), Leandro Sosa (Venezuela), Sebastián Ramírez y Álvaro Villete. Los carolinos fueron uno de los dos equipos que pidieron retrasar el comienzo del Clausura, dado los problemas económicos que atravesaron en el intervalo entre campeonatos, pero no tuvieron suerte. Rampla, precisamente, fue el que los acompañó en esa solicitud. Los picapiedras –que juegan por la Sudamericana hoy– se reforzaron con Edgar Martínez y Gastón Díaz (ambos de Sud América), Delis Vargas (Cerro), Adrián Leites (Melipilla de Chile) más la nueva cesión de Mauro Brasil (Peñarol) y la vuelta de uno de la casa, Camilo Cándido (San Martín de San Juan). Entre los que se marcharon están Santiago González (Sud América), Igor Paim (brasileño), Willington Techera (Guatemala), Luciano Isola y Santiago Correa (Sud América), entre otros.

Liverpool confirmó dos nuevos jugadores para su director técnico, Paulo Pezzolano. Son el volante Leonardo Melazzi (Deportes Iquique de Chile) y el defensa Martín González (Atlético Bucaramanga de Colombia). El DT solicitó dos jugadores más, un 5 y un 9. El mediocampista podría ser uno que estuvo hasta el Intermedio, Sebastián Píriz, mientras que para la delantera se ilusiona con Emiliano Alfaro. El delantero, ídolo del club, dijo públicamente que se reunió en varias ocasiones con el presidente José Luis Palma, pero que no hubo acuerdo. Las bajas negriazules son Martín Alaniz (Israel), Juan Alsina, Carlos Núñez (Unión La Calera de Chile) y Diego Guastavino (Santa Fe de Bogotá de Colombia).

Progreso, revelación en el Apertura, se movió poco en ambos sentidos. Contará con dos fichas nuevas, Facundo Labandeira (Nacional) y Emilio Zeballos (Defensor Sporting), y tuvo la misma cantidad de bajas, Alex Silva (San Martín de San Juan) y Maximiliano Amondarain.

Donde sí estuvo movido el período de pases fue en Wanderers. El bohemio, que no jugará esta primera fecha porque debía enfrentar a El Tanque Sisley, puede tener dos vueltas de jugadores de la casa: Nicolás Albarracín y Santiago Martínez. En ambos casos depende de si no surgen ofertas desde el exterior. El técnico Eduardo Espinel sí tiene confirmados a Sebastián Gorga (Palestino de Chile), Diego Riolfo (Godoy Cruz de Mendoza) y la vuelta del arquero Ignacio de Arruabarrena (Tacuarembó). Las ausencias serán Nicolás Queiroz (Emelec de Ecuador), Paulo Lima (Sportivo Luqueño de Paraguay), Martín Rodríguez, Jonathan Gallardo y Santiago Gaspari.

Boston River es otro de los que tendrá doble actividad este semestre. El conjunto que comanda Alejandro Apud trajo a Diego Coelho (Nacional), Darío Flores (Mineros de Venezuela), Miguel Amado (Central Español) y Franco Acosta (Villarreal de España), entre otros. Las bajas más significativas del rojiverde son Ramiro Quintana (UCV de Venezuela), Maximiliano Callorda (Real España de Honduras) y Joaquín Pereyra (San Luis de Quillota de Chile).

El benjamín, Torque, sufrirá la marcha de Renzo Rolfo (Estudiantes de Caracas, Venezuela) y de Nahuel Ferraresi (Girona B de España), a la vez que incorporará a Santiago Molina (argentino que proviene de Cerro Porteño de Paraguay), Pablo Olivera (San Luis de México) y el colombiano Luis Caicedo.

Juan Ramón Carrasco asumió en Fénix el semestre pasado y tiene la difícil tarea de sostener el equipo en Primera. Para la recta final del campeonato, Carrasco contará con el delantero Alex Silva (Quilmes de Argentina) y el regreso del volante Maximiliano Cantera, quien estaba jugando en Deportivo Táchira de Venezuela. No estarán en Fénix Gianni Rodríguez (otro de los tantos que se fue al San Martín de San Juan argentino) y Luis Urruti (quien técnicamente debería regresar a Peñarol tras su préstamo).

Racing es otro de los que pelean la permanencia. De momento, la estrategia del cervecero fue apostar a la continuidad de su entrenador, Rodrigo López, y reforzarse bastante. Serán nuevos jugadores Axel Müller (Nacional), Sebastián Fernández (Villa Española), Julián Perujo (Central Español), Diego Ferreira (Agropecuario de Argentina), Gonzalo Malán (Atlético Venezuela), más dos viejos conocidos, Liber Quiñones (Santa Tecla de El Salvador) y Rodrigo Brasesco (Magallanes de Chile). A su vez, tuvo pocas bajas: Nicolás Sosa (Cerro Largo), el arquero Pablo Torresagasti y el defensa Maximiliano Pereyra.