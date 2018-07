River Plate venció a Boston River

El partidazo de la tarde lo jugaron Boston River y River Plate, en el Parque Artigas de Las Piedras. El resultado fue favorable a los darseneros, que se llevaron un triunfazo en la hora: 3-2. El partido, que empezó casi 20 minutos después de lo fijado porque la guardia policial no había llegado y hubo que esperarla, arrancó con todo. A los 6 minutos de juego Pablo Adorno puso el primer gol de la tarde para Boston River; luego, Matías Jones metió un zapatazo para empatarlo pero el local no se durmió y puso el segundo gol: el debutante Diego Coelho, a préstamo de Nacional, marcó su primer tanto en el equipo de Alejandro Apud. River no se amilanó y lo dio vuelta. Primero lo empató Mauro da Luz y después, ya en los minutos de descuento, Jones volvió a mojar para poner el 3-2. Gran victoria de River, que esperará a Peñarol en el Saroldi la semana que viene.