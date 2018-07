Tras el domingo de descanso, comienza la segunda semana en Wimbledon

Fue una primera semana de torneo con algunos récords a destacar, como la derrota de 21 cabezas de serie en la primera ronda para un total de 45 de 62 en las primeras cuatro rondas y con ello varios favoritos por el camino.

El cuadro femenino, sin dudas, fue el más duro para las favoritas; nueve de las diez cabezas de serie ya se han despedido del torneo, incluyendo a la defensora del título, la hispanovenezolana Garbiñe Muguruza. La checa y número 8 del mundo Karolína Pliskova, que enfrentará a la holandesa Kiki Bertens por un lugar en los cuartos de final, es la única top 10 que sigue en carrera al título. La estadounidense Serena Williams, actual número 181 del mundo y siete veces campeona en Londres, viene avanzando a paso firme y no visualiza una rival cabeza de serie hasta, por lo menos, en semifinales, lo que le da buenas chances de seguir avanzando en el torneo.

En la mitad superior del cuadro las sorpresas no han faltado. La última, sin ir más lejos, fue la derrota de la número 1 del mundo, la rumana Simona Halep, a manos de la taiwanesa Su-Wei Hsieh por cifras de 3-6, 6-4 y 7-5. En esa parte del cuadro, la alemana Angelique Kerber aparece como la jugadora a vencer y es la gran candidata para llegar a la final por ese sector.

Por el lado de los varones, los récords y las sorpresas tampoco han estado ausentes.

El croata y finalista en 2017, Marin Čilić, cayó frente al argentino Guido Pella, en un partido en el que llevaba la ventaja de dos sets cuando debió ser suspendido por falta de luz. Al día siguiente no pudo cerrarlo en su favor y terminó despidiéndose del torneo por cifras de 3-6, 1-6, 6-4, 7-6(3) y 7-5. La otra gran sorpresa fue la derrota del alemán Alexander Zverev sobre el letón Ernest Gulbis, también en cinco sets: 7-6(2), 4-6, 5-7, 6-3 y 6-0. Zverev, de tan sólo 21 años, ya ha ganado ocho títulos ATP, pero los Grand Slam son su punto más débil: el mejor resultado lo tuvo este año en Roland Garros, cuando llegó a cuartos de final. El alemán es gran candidato a levantar más de un trofeo grande, pero por el momento deberá seguir esperando.

Mientras tanto, el suizo Roger Federer venció 6-3, 7-5 y 6-2 al alemán Jan-Lennard Struff y llegó a la victoria número 175 sobre césped: superó así al estadounidense Jimmy Connors y es el más ganador de la superficie en la era abierta. Ahora enfrentará en cuartos de final al francés Adrian Mannarino, vigesimosegundo cabeza de serie. Federer ha tenido un juego implacable; no sólo no ha perdido un set, sino que no ha perdido su servicio de saque ni ha enfrentado un solo punto de break en lo que va del torneo.

El español Rafael Nadal, segundo favorito y que tampoco ha perdido un set en lo que va del torneo, se aseguró el número 1 del mundo tras derrotar a Alex de Miñaur, australiano hijo de padre uruguayo y madre española, 6-1, 6-2 y 6-4. Nadal enfrentará al checo Jiri Vesely por un lugar en cuartos de final.

Juan Martín del Potro ha hecho su trabajo y dirá presente en la segunda semana, cuando enfrentará al francés Gilles Simon. Si el argentino y el español ganan sus partidos, se enfrentarán en cuartos de final.

Hoy se destacan los partidos en la cancha central de Federer con Mannarino y de Vesely con Nadal, mientras que en las otras canchas la atención estará centrada en lo que suceda entre Karolina Pliskova y Kiki Bertens, entre Novak Djokovic y Karen Khachanov y el partido mencionado entre Del Potro midiéndose al francés Simon.