Viento de libertad, sangre combativa

La selección uruguaya de fútbol volvió a entrenar en el Sports Centre Borsky, en Nizhni. La preparación tiene como destino el viernes. Los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 están a la vuelta de la esquina; el rival, Francia, a las 15.00, en Nizhni Nóvgorod, ciudad que la celeste eligió como base de concentración. El tema de conversación de los futboleros y futboleras tiene un nombre y un apellido: Edinson Cavani. El goleador de Paris Saint-Germain estará toda la semana en recuperación (ver recuadro) y lo esperarán hasta último momento. Si Edi no llega el reemplazante natural será el talense Cristhian Stuani, uno de los goleadores de la Liga Española, con el plus de aportar también en la marca, tal como lo hace Cavani. Los titulares en la victoria sobre Portugal hicieron trabajos de recuperación, regenerativos. Después, todos los futbolistas trabajaron en el gimnasio y los que no tuvieron minutos el sábado entrenaron en una de las canchas del complejo, con fútbol en espacios reducidos y remates de media distancia.

Tienen la palabra

Después de la práctica, los volantes Nahitan Nández y Rodrigo Bentancur se presentaron a hablar con la prensa. Bentancur es el único jugador del plantel de 23 que tiene tarjeta amarilla. Por ahora Uruguay es el equipo con menos amonestaciones en lo que va de la Copa del Mundo. “Francia se ve muy bien, lo demostró, tiene velocidad. Nosotros vamos a tratar de seguir jugando de la misma manera. El Maestro Tabárez es increíble, se aprende [con él] todos los días. A veces no caigo en donde estoy. Mi familia me lo dice, a los 21 años estás jugando un Mundial y ahora en cuartos de final. Es para disfrutar”, dijo el volante nacido en Nueva Helvecia, que además habló de su posición en la cancha, que cambió en el partido con Rusia, en el cierre del grupo A: “El Maestro me adelantó un poco porque a veces los volantes quedamos lejos de los delanteros. Estoy agarrando más la pelota y tratando de ser determinante con pelotas para Edi [Cavani] y Luis [Suárez]”. Nández, por su parte, habló de la neutralización de la defensa uruguaya, de la marca y de cómo se paran frente a un rival: “Sabemos limitar al rival, es una virtud de Uruguay, la garra siempre está. Tenemos claro que cada partido es una final y si no ganás te vas a casa”. El viernes Uruguay intentará volver a estar entre los cuatro mejores y jugar siete partidos, como en 2010.

Edinson Cavani se retira junto al médico de la selección Alberto Pan, el sábado, durante el partido con Portugal.