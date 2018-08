Apronte mundialista: Japón probará a las celestes

Será una excelente prueba para Uruguay y Japón, no hay dudas, con vistas al futuro: ambas selecciones se preparan para la sexta edición de la Copa del Mundo Femenina sub 17 que se jugará en nuestro país.

Un partido ante otra selección mundialista tendrá todo a favor. Para las celestes, que están en la etapa de ajuste y definición de titularidades y primeras suplencias, será una medida básica y un acercamiento a la realidad que deberán afrontar desde el 13 de noviembre, cuando comience el torneo a jugarse en Montevideo, Colonia y Maldonado. Para las japonesas, actuales subcampeonas de la categoría, quienes se encuentran en Montevideo desde el viernes por la mañana y ya de tarde entrenaron en el Complejo Celeste, será la oportunidad de testear en directo los lugares que frecuentarán en la copa uruguaya. Concretamente, les servirá de antecedente muy valioso el partido del miércoles porque tendrá lugar en el estadio Domingo Burgueño de Maldonado, lugar donde jugarán los tres partidos del grupo B, ante Brasil, Sudáfrica y México.

Las selecciones asiáticas del este son muy fuertes en la categoría más chica de FIFA; entre las Coreas y Japón han hecho suyas cuatro de las cinco ediciones ya jugadas: la República Democrática Popular de Corea en 2008, la República de Corea en 2010, Japón en 2014 en Costa Rica y las coreanas del norte, nuevamente, en 2016. La excepción fue Francia en 2012 –cuando participó Uruguay– que, en la final, derrotó por penales a un gran equipo de coreanas del norte.

La ruta uruguaya

Esta selección es la que está experimentando la preparación más exhaustiva y prolongada entre todas las realizadas por selecciones femeninas uruguayas de las tres categorías FIFA: absoluta, sub 20 y sub 17. No podía ser de otra manera, teniendo la responsabilidad de ser anfitriona del torneo.

El entrenador Ariel Longo ha tenido la conducción técnico-táctica de esta generación desde su comienzo, en los primeros meses del año pasado.

En enero de este año se hizo una apuesta fuerte: se llevó a un Sudamericano sub 20 a nueve jugadoras sub 17 –dando tres años de ventaja en el interés específico del torneo a jugarse– para dotarlas de experiencia competitiva en vistas a la Copa del Mundo sub 17. Esas jugadoras fueron las defensas Adriana Salvagno y Sofía Ramondegui más la delantera Esperanza Pizarro (las tres de Palmirense), la lateral zurda Antonella Ferradans (Progreso), la enlace Cecilia Gómez (Colón), la defensa central Daniela Olivera, y la volante Karol Bermúdez más las delanteras Micaela Domínguez y Ángela Gómez (las cuatro de Liverpool). Todas ellas están en el plantel que enfrentará a Japón. Hay una continuidad.

Luego, la selección sub 17 compitió en el Sudamericano de la categoría realizado durante el mes de marzo en San Juan, Argentina. Lo hizo en muy buena forma y terminó en el tercer lugar. Si hubiera jugado por la clasificación al Mundial la habría conseguido, porque normalmente clasifican tres por confederación de FIFA. Igual tenía asegurado ese cupo por ser local, pero ganó invicta el grupo inicial venciendo a Bolivia, Paraguay y Chile y empatando con Venezuela. Luego, en la ronda final se le ganó a Brasil, en una victoria con valor histórico, de atrás, por 2-1, se perdió ante Venezuela y se empató con Colombia. Las brasileñas fueron las campeonas y Colombia fue segunda por diferencia de goles con las celestes.

La actualidad

Luego de un breve descanso pos Sudamericano, los entrenamientos prosiguieron y –gracias a un acuerdo de intercambio deportivo entre gobiernos– un plantel de 25 jugadoras estuvo en China desde el 5 de mayo al 6 de junio entrenándose y haciendo partidos de preparación.

Al regresar, otra vez descanso breve y vuelta a los entrenamientos en microciclos de tres o cuatro días semanales. Fueron seis en total. El de la semana pasada culminó con un partido ante un equipo sub 19 de Peñarol que tuvo refuerzo de algunas jugadoras de Primera. La selección ganó 2-0 con goles de la pequeña goleadora Belén Aquino y, de penal, de Deyna Morales. Fue un provechoso entrenamiento con buena oposición.

En ese encuentro comenzaron como titulares Agustina Caraballo; Sharon López, Maytel Costa, Daniela Olivera y Antonella Ferradans; Sasha Larrea y Karol Bermúdez; Iara Romero y Valentina Morales; Esperanza Pizarro y Micaela Domínguez. Ya en el primer tiempo entraron Pilar González por Iara Romero (lesionada) y en el arco, la golera del Sudamericano, Brisa da Silva. Luego se sucedieron una docena de modificaciones –entre ellas la de Belén Aquino, que tuvo destacada actuación, con gol incluido–, moviéndose, así, todo el plantel.

Sube y baja

Aparte de las nueve ya mencionadas al comienzo de la nota –las que fueron al Sudamericano sub 20–, el resto de las convocadas para los partidos ante Japón completan 21 jugadoras. Las restantes son las goleras Da Silva (Juventud), Jennifer Sosa (New York City, Estados Unidos) y Agustina Caraballo (Peñarol); las defensas Sofía Acosta (Nacional), Sharon López y Maytel Costa (ambas de Colón); las volantes Sasha Larrea (Peñarol), Solciré Pazos (Liverpool) y Deyna Morales (San Jacinto); las enlaces Pilar González (Canelones) y Valentina Morales (Peñarol) y la delantera Belén Aquino (Colón).

Algunas observaciones particulares son necesarias. De las que estuvieron en el Sudamericano no están convocadas la golera Inailén Rodríguez (San Jacinto, engripada), Tatiana Lima (Colón, lesionada), Victoria Martínez (Liverpool, se bajó antes de China), Iara Romero (se lesionó el jueves) y las delanteras Josefina Villa (Formas Íntimas de Colombia; como Micaela Domínguez será delantera, perdió el lugar) y Wendy Carballo (Arachanas, por estudio no pudo entrenar en la semana previa).

Solciré Pazos y Jennifer Sosa entrenan desde el año pasado pero han ido ganando espacios en los últimos meses, la volante siendo primera suplente como volante central y compitiendo con Deyna Morales.

La lateral derecha Sofía Acosta y Pilar González comenzaron a entrenar en julio y están ganando un lugar; Pilar entró a la convocatoria al lesionarse Iara Romero.

La posición de golera titular está muy abierta; las cuatro integrantes del plantel alternan continuamente.

Para el primer partido con Japón el equipo titular se parecerá mucho al que actuó en el partido de preparación jugado ante Peñarol. Las japonesas están concentradas en el hotel Bahamas y las celestes en CAFO. Los partidos de hoy y el del miércoles comenzarían a las 17.00 horas con entrada libre y gratuita.