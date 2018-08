El empresario Walter Alcántara declaró ante la Fiscalía por los audios que involucran a Wilmar Valdez

Se habló mucho de lo que se sabía poco, hasta que al final se supo algo: Walter Alcántara, empresario vinculado al fútbol y al periodismo, quien en algún momento estuvo a cargo de la producción comercial del programa televisivo Deporte total, fue quien grabó a Wilmar Valdez sin que él lo supiese. La conversación que –se puede decir– desató la renuncia de Valdez a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) data de 2016, y el motivo fue que Alcántara era el representante de una empresa que se presentó a un llamado de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) para mejorar la infraestructura del estadio Centenario, según publicó Búsqueda.

Alcántara arribó a la Fiscalía General de la Nación cerca de las 14.00 y estuvo hasta después de las 18.30. A la salida el empresario se enfrentó a los micrófonos: “Pido disculpas a todos los periodistas por las llamadas, tenía orden de no contestar”, fueron sus primeras palabras. Casi sin dejar espacio a preguntas, agregó que presentó “elementos nuevos para la Justicia” para los temas que ya están en investigación. Ante la consulta sobre por qué hizo las grabaciones en su momento, Alcántara manifestó: “Lo que le puedo decir es que no tengo nada de qué arrepentirme. Lo hice por el bien del fútbol. Hice todo lo que tenía que hacer. Estoy orgulloso de todo lo que hice, ojalá todos se animen a hacer lo que yo hice”. Tras eso, se marchó. Sobre si los audios contienen declaraciones que salpican a jerarcas del gobierno no dijo nada, salvo que es “brutal las cosas que se han dicho en la prensa, brutal lo que lastiman a las familias, no sólo la mía, sino también la del señor Valdez, la del señor Arturo del Campo. Habría que investigar mucho más”.

Esto último es verdad. Seguramente la fiscal Silvia Pérez, que tomó el caso luego de que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, lo enviara a la fiscalía, tendrá más datos y personas que llamar para continuar la investigación.

El primero en declarar ante la fiscalía fue el periodista Julio Ríos. El conductor se presentó el martes ante Pérez y llevó los audios que contienen las grabaciones que involucran a Valdez. Ríos, que dijo saber desde un principio que Alcántara fue quien grabó sus conversaciones con el ex presidente de la AUF, dijo, entre otras cosas, que “en los audios no hay mención a temas políticos”. Además, Ríos comentó que no difundió los audios en Punto penal, programa que conduce, por precaución y para no exponer el tema y someterse a algún tipo de denuncia. “Si tuviese que actuar de nuevo lo haría de la misma manera”, sentenció.

Posteriormente, el miércoles, quienes concurrieron a declarar a la fiscalía fueron Arturo del Campo, uno de los candidatos a la presidencia de AUF, y el ex presidente Wilmar Valdez. Del Campo debió concurrir porque fue uno de los primeros, junto a Ríos, en tener los audios en su poder. Tras horas de declaraciones, aseguró que “de no haberse hecho esta denuncia era mi intención hacerla; si no me hubieran llamado, lo hubiera hecho yo. Espero que se llegue al final, yo hablé con Alonso [Ignacio, secretario de asuntos económicos y financieros de la AUF] porque mi intención era hacer una denuncia conjunta con los neutrales para que esto se aclare”. El hecho de que Del Campo tuviera los audios ha repercutido públicamente en su carrera electoral. Sin embargo, el ex presidente de Danubio aseguró que, de momento, no se bajará de la pugna por la presidencia. Valdez, por su parte, en el mismo tren que todos, instó a que lo importante sea la verdad: “Lo importante es que se investigue, que se aclare cuanto antes, por el bien de todos”.