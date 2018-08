Entre japonesas y españolas se define el Mundial femenino sub 20

El título máximo de la Copa del Mundo Femenina sub 20 será disputado por las selecciones de Japón y España, que ayer vencieron a Inglaterra y Francia, respectivamente.

En el primer encuentro, las japonesas confirmaron su poderío, basado en el buen juego con el que habían eliminado a Alemania al vencer 3-1 en los cuartos de final. Derrotaron a las inglesas 2-0, con ambos goles en el primer tiempo. A los 22 convirtió la delantera Riko Ueki, quien recibió un pase de espaldas al arco, fuera del área, y, con la marca cerca, giró para abrir el tanteador con un tiro rasante y esquinado. Sólo cinco minutos después llegó el segundo tanto, que dio calma a las asiáticas y total intranquilidad a las europeas: una pelota que llegó de un centro fue cabeceada por Jun Endo, que entró sola al área chica para tomar el rebote en el horizontal que produjo un tiro lejano de su compañera Hinata Miyazawa. El partido fue arbitrado por la uruguaya Claudia Umpiérrez, quien procedió con su eficiencia habitual.

España confirmó su ascenso en el fútbol femenino

En la otra semifinal fue España la victoriosa, luego de superar serias dificultades, ya que se había quedado con diez jugadoras debido a la expulsión de Aitana Bonmatí cuando faltaban más de 20 minutos para el final del partido. A eso se sumó un tiro penal que la golera Catalina Colla le atajó a la recién ingresada Marie-Antoinette Katoto, en el minuto 76.

El gol que desniveló las acciones fue convertido a los 51 minutos por la goleadora Patri Guijarro, quien cabeceó en forma heterodoxa un centro que llegó desde la derecha: sin saltar, ubicó la pelota abajo y a un costado. Con seis anotaciones, la delantera de Barcelona se vislumbra como la posible goleadora del certamen; le pisan los talones, con cinco goles, la inglesa Georgia Stanway y la japonesa Ueki.

Las españolas suman un logro más a su ascenso en el contexto del fútbol europeo: este año obtuvieron el Europeo sub 17 en mayo y el Europeo sub 19 en julio. Además, se clasificaron para participar en la Copa del Mundo sub 17 que se jugará en Uruguay desde el 13 de noviembre, torneo en el que podrán integrar el equipo dos jugadoras del plantel sub 20 que está compitiendo en Francia; se trata de la delantera Claudia Pina y la mediocampista Eva Navarro, quienes ayer salieron a la cancha.

El viernes se jugarán la final y el partido por el tercer puesto, ambos en el Estadio de la Rabine (Vannes), donde se jugaron las semifinales; a las 11.00, Inglaterra-Francia y, a las 14.30, Japón-España. Un último dato sobre el partido final: las dos selecciones provienen del grupo C, en el que las europeas les ganaron a las asiáticas 1-0 y mantuvieron la condición de invictas. Y otro dato más, aunque histórico, indica que hay un favoritismo de las japonesas, calidad que también se han ganado al mostrar gran categoría en sus desempeños: sus selecciones sub 20 salieron terceras en 2012 y 2016, mientras que esta es la primera participación de España.