Fernando Nopitsch e Ignacio Alonso, posibles candidatos a la presidencia de la AUF

Desde que los clubes decidieron que la Asamblea para elegir presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) entrara en cuarto intermedio hasta el 21 de agosto aparecieron nombres nuevos: el actual secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopitsch, e Ignacio Alonso, secretario de asuntos económicos y financieros de la AUF, que además está vinculado a Rampla Juniors. A pesar de ello, cuando se levante el cuarto intermedio, los únicos habilitados ante los clubes son quienes ya lo oficializaron, Arturo del Campo y Eduardo Abulafia.

El artículo 18 numeral 2º del Estatuto marca la cancha: el presidente se debe elegir el último día hábil de julio cada cuatro años. Además, como se estableció hace tiempo, las elecciones se llevan a cabo después de cada Mundial. Por eso la Asamblea se realizó el 31 de julio. Ese día, una de las primeras cosas que se hizo fue nominar, ante los clubes y por parte del ejecutivo que presidió dicha instancia, a quienes eran los candidatos. Se mencionaron las candidaturas de Del Campo y de Abulafia y, ante la pregunta de si algún club o la Segunda División Profesional tenía nombre o nombres para postular, nadie se pronunció. Por eso constan en actas los dos presidenciales mencionados.

La asamblea no terminó, está en cuarto intermedio. Para ser más claro, el 21 de agosto, a los efectos reglamentarios, seguirá siendo 31 de julio, y el orden del día debería continuar con la elección tal y como quedó ese día, confirmaron fuentes a la diaria. “No podría haber ni tres ni cuatro ni cinco candidatos”, explicó una de ellas, reafirmando la necesidad de respetar el estatuto, porque pasarlo por arriba “con algunos vericuetos” sería otra mala señal.

Visto así, la única opción para proponer nuevos candidatos pasa por terminar la asamblea que está corriendo y convocar otra. El 21 de agosto seguramente haya más votaciones. Una o varias, de acuerdo a los escenarios que surjan. Incluso puede haber un ganador, por qué no.

Si esto no sucede, para dar finalizada la asamblea deberían pasar cosas: que se bajen ambos candidatos; que quede uno pero sean mayoría los votos en blanco (y no el consenso); que sigan en camino Del Campo y Abulafia pero la votación para ambos esté lejos de los 12 votos necesarios para llegar a la presidencia (o sea, que se impongan los votos en blanco). En un clima de desgaste, si pasa esto y se demuestra en reiteradas ocasiones que no habrá consenso, los clubes podrían darle fin a la asamblea y proponer otra. Entonces, en la nueva chance que se abre, sí se podrían presentar nuevos candidatos. Llevados por clubes o por iniciativa propia, ambas razones están amparadas en el estatuto.

Con nombre y apellidos

La postulación de Nopitsch cobró fuerza como posible candidato para la presidencia de la AUF. Según distintas fuentes a las que consultó la diaria, el ex presidente de Montevideo Wanderers está analizándolo y para eso comenzó a mover fichas: en las últimas 48 horas se reunió con dirigentes de varios clubes, incluidos Nacional y Peñarol. Además, es visto con buenos ojos por ser hombre del gobierno.

El nombre de Alonso se dimensionó por el gran apoyo de la mayoría de los equipos de la Segunda División. También tendría la anuencia de equipos de la A. El hombre que maneja los asuntos económicos y financieros de AUF es considerado por su buena gestión en los números durante la presidencia de Wilmar Valdez.

Lo dicho antes: cada candidato puede ser llevado por clubes o se puede autocandidatear –tal como hizo Abulafia–. Eso sí: ante la nueva realidad, es prudente que, quienes estén dispuestos a candidatearse, primero se presenten ante la Conmebol para pasar el examen de idoneidad.

Seguí leyendo sobre esto: El empresario Walter Alcántara declaró ante la Fiscalía por los audios que involucran a Wilmar Valdez