La Asamblea de Clubes de la AUF postergó la elección al cargo de presidente

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió postergar hasta el martes 21 de agosto la elección del nuevo presidente de la institución. “Por nueve votos afirmativos [ver recuadro]” la Asamblea de Clubes de la AUF se retoma el 21 de agosto (pasarán 15 días hábiles), comentó ante los medios Edgar Welker, vicepresidente de Wilmar Valdez, que ahora oficiará como presidente interino hasta que se vuelva a votar en tres semanas. Esos nueve votos a los que hace referencia Welker corresponden a la iniciativa que tomó Nacional de plantear una moción para que el acto eleccionario se postergue. Los tricolores contaron con el apoyo de otros ocho clubes, que en unos días volverán a votar por los dos candidatos a la presidencia: Arturo del Campo o Eduardo Abulafia. Los otros ocho clubes estaban decididos a que hubiera votación. Por lo tanto, terminaron nueve a ocho y se siguió la recomendación de la Conmebol que el propio Welker comentó en la tarde de ayer: “La Conmebol nos recomienda que no haya elecciones, adelantándose a lo que puede pasar: que gane un candidato que no presentó el examen de idoneidad que se exige”. Si eso pasaba y no se aprobaba el nuevo estatuto antes de diciembre, tanto la selección como los clubes uruguayos corrían peligro de no poder participar en torneos organizados por la Confederación. Especulaciones, dimes y diretes, pero una confirmación: “Los únicos candidatos a presidente de la AUF que han dado cumplimiento a la normativa de la Confederación Sudamericana de Fútbol” eran Valdez y Del Campo, según explicaba el texto de la Conmebol.

José Luis Palma (c), presidente de Liverpool, ayer, luego de la asamblea en la Asociación Uruguaya de Fútbol.

No te escucho

“No están dadas las condiciones para una elección en la noche de hoy”, dijo el presidente de Liverpool, José Luis Palma, una vez que finalizó la noche electoral –la prensa no pudo ingresar a la Asamblea–. “Tenemos un candidato que está declarando en un juzgado y otro que no ha presentado lo que exige la Conmebol. Quedaríamos bastante en offside si elegimos un presidente hoy”, agregó Palma. El candidato al que hace alusión el presidente negriazul y propietario del Molino Puritas es Arturo del Campo: “Está siendo objeto de una situación muy injusta, me consta que su conducta no fue extorsiva. Simplemente, con respecto a los audios que le llegaron –no caídos del cielo, caídos del infierno–, cumplió con la responsabilidad moral de entregárselos a quien estaba involucrado, el señor Wilmar Valdez”. Pero a Palma también se lo vincula en el Valdez Gate. Ante la pregunta de los periodistas, contestó: “Lamenté que no estuvieran ustedes [en la Asamblea], entre otras cosas porque desafié públicamente a que me esperara a la salida y me dijera en la cara quien creyera en la versión que ha circulado en el día de hoy de que yo compré los audios por la suma de 35.000 dólares para entregárselos a Arturo del Campo. Es una canallada que forma parte de una campaña que no me afecta, lo único que me importa es mi conducta y mi honor”. No es una serie de Netflix, es la vida real.

La historia contada

“No hay garantías”, fue la frase que se repitió en las inmediaciones de la calle Guayabos. Antes de todo esto, se pidió un cuarto intermedio de 15 minutos y una vez que terminó se confirmó lo que se especulaba: no habría humo blanco. “Queremos que se aclaren las cosas, se recibieron cartas de Conmebol, un montón de elementos”, dijo Matías Améndola, delegado de Nacional.“Hay circunstancias previas de la Conmebol que hay que cumplir, y además uno de los candidatos está pasando por una situación que esperemos que se aclare rápidamente”, dijo Welker una vez que bajó las escaleras, ya como presidente de la AUF. Además, confirmó que a pesar de lo que se especuló durante la noche –que se podría presentar como candidato Fernando Nopitsch, ex presidente de Wanderers y actual secretario general de la Intendencia de Montevideo– no puede haber un tercer candidato a la presidencia: “Esto es un cuarto intermedio, hasta que no se dé por finalizada esta Asamblea no puede haber nuevos candidatos”. “Esperemos que, por el bien del fútbol, no se pare”, cerró, en referencia a la Asamblea que habrá mañana en la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales.