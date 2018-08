Nacional visita a San Lorenzo en Buenos Aires

Esta noche a las 19.30, en Buenos Aires, en el estadio Nuevo Gasómetro de San Lorenzo o en las pantallas en las que se pueda acceder a la emisión de Fox Sports, Nacional afrontará su partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana con San Lorenzo de Almagro. Los contendientes, referentes históricos en el fútbol del Río de la Plata, llegan con una sucesión de resultados y campañas recientes absolutamente disímiles. Nacional es puntero perfecto del Torneo Clausura local con 15 puntos en cinco partidos jugados, y lleva 12 partidos sin perder (su última derrota fue justamente en Argentina con Estudiantes de La Plata, que significó la pérdida de sus posibilidades en la Libertadores, lo que lo derivó a la Sudamericana).

San Lorenzo, por su parte, lleva en este segundo semestre del año una secuencia de cinco partidos de los que sólo pudo ganar uno (el 16 de julio, por la Copa Argentina, derrotó 1-0 a Racing de Córdoba), mientras que en los últimos cuatro no ha conseguido triunfos. La particularidad de su clasificación en la Sudamericana radica en que ocurrió tras dos derrotas con los chilenos de Deportes Temuco, que en la cancha los vencieron 2-1 en el Nuevo Gasómetro y 1-0 en Chile. Sucedió que en el encuentro en Argentina, donde los dos goles chilenos fueron del uruguayo Mathías Riquero, Temuco alineó a un futbolista que ya había estado en la nómina de Defensa y Justicia en esta edición del campeonato, y la Conmebol le dio por ganado el partido a San Lorenzo, en los escritorios, por un marcador de 3-0.

Las dos derrotas causaron preocupación en el elenco del pampeano Claudio Biaggio, quien señaló que “hay que sacar la mala onda”. El ex delantero de Danubio definió el juego de esta noche como “un partido importante que trataremos de ganar y en el que intentaremos hacer nuestro juego”. “Sería positivo ganarle a un rival difícil y cambiar la mala onda. Tenemos que ir sumando en estos partidos y cambiar la negatividad. Hay cosas positivas para rescatar, como la actitud”, destacó. El Pampa tal vez pueda contar con la singular vuelta de Fabricio Coloccini a la defensa, lo que seguramente reforzará su última línea. El ex internacional, uno de los referentes del santo, se desgarró en julio y no pudo jugar en los últimos partidos.

Nacional, que viajó ayer desde Montevideo vía marítima, no tiene confirmada la oncena que jugará hoy, pero seguramente será muy parecida a la que la semana pasada derrotó a Sol de América en el Parque Central por la fase anterior de la Sudamericana. Ayer Alexander Medina, tras confirmar públicamente a los viajeros –sí, fue el mismo día del viaje, algo que no parece un escándalo– manifestó: “Vamos a tratar de ir a buscar el partido. A veces se puede, a veces no. La idea es intentar presionar arriba para que el rival no progrese en forma adecuada, y manejar las mismas cosas que en el ámbito local o en la copa”.

Los tricolores podrían formar hoy con Esteban Conde en el arco; Jorge Fucile, Rodrigo Erramuspe, Rafael García y Alfonso Espino en la defensa; Matías Zunino, Christian Oliva y Luis Aguiar en el medio; y Tabaré Viudez, Gonzalo Bergessio y Sebastián Fernández en el ataque, por delante de los mediocampistas. El resto del plantel para hoy está conformado por Luis Mejía, Alexis Rolín, Guillermo Cotugno, Sebastián Rodríguez, Santiago Romero –que bien podría estar entre los que salgan al campo en el arranque del partido–, Brian Ocampo, Gonzalo Castro, Carlos de Pena y Leandro Barcia.