Aguada abre la Liga Sudamericana

Desde mañana y hasta el jueves se disputará el grupo A de la Liga Sudamericana. Será en Franca, San Pablo, y tendrá al equipo del mismo nombre que el municipio, a Instituto de Córdoba (Argentina), a Leones de Quilpué (Chile) y a Aguada.

Los aguateros debutarán mañana a las 18.45 con los cordobeses. Difícil partido, contra un equipo que apostó fuerte: tiene a Leandro García Morales como su ficha más importante, pero además cuenta con Luciano Chuzito González, alero que ha estado citado a la selección argentina en varias ocasiones, tras la buena campaña que hizo el año pasado. No sólo en nombres Instituto es fuerte. Tiene otro plus: ya comenzó la liga local y llega con cierto rodaje, mientras acá la LUB no ha empezado. Luego de uruguayos y argentinos se medirán brasileños y chilenos, encuentro que claramente tiene el favoritismo puesto en Franca.

Como si no alcanzara con debutar con ese choque durísimo, Aguada el miércoles tendrá enfrente a los locales. Este partido será a las 21.00. Los brazucas son dirigidos por Helinho Rubens y tienen jugadores de la talla de Lucas Dias, Rafael Hettsheimeir, Lucas Cipolini y Jimmy de Oliveira; llegan a la Liga Sudamericana habiéndose clasificado a las semifinales del Campeonato Paulista, por lo que también dan cuenta de rodaje en cancha.

Para llegar al último partido con chances Aguada deberá ganar alguno de los dos primeros. Si no, difícil. El cierre del grupo para los aguateros será ante Leones de Quilpué, juego que también deberá ganar. Pero cuidado, a no confiarse con los chilenos porque se armaron bien: sus refuerzos son el dominicano Elys Manuel Guzmán, el panameño Josimar Ayarza y el salteño Salvador Zanotta.

Modo y método

Los otros dos equipos uruguayos que jugarán la Liga Sudamericana son Goes y Welcome. Ambos compartirán grupo, el D, serie que será en Montevideo entre el 22 y el 24 de octubre. Además de los uruguayos, estarán Flamengo (Brasil) y Libertad Sunchales (Argentina), por lo que será otro grupo duro.

En los restantes grupos, B y C, no hay uruguayos. El B está conformado por Olimpia (Paraguay), Iccan de Macas (Ecuador), Deportivo Calero (Bolivia) y Piratas de los Lagos (Ecuador). El C, por su parte, tiene a Bauru y Minas Tenis (ambos de Brasil), Quimsa (Argentina) y Fastbreak (que es de Colombia, por mucho nombre en inglés que tenga).

Los primeros dos de los grupos A, C y D avanzarán a la siguiente ronda. También lo hará el mejor tercero de esas series. Esto es porque del grupo B, que es el que tiene equipos (podríamos decir que) con un básquet no tan desarrollado, sólo el primero seguirá en carrera.

Con esos ocho equipos se armarán las dos llaves semifinales. Cada uno de los ganadores de esas series serán quienes se enfrenten en la final al mejor de tres partidos.