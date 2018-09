Amistosos internacionales e inicio de la UEFA Nations League

Hoy habrá encuentros amistosos internacionales a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra. Para todos los gustos. La fecha FIFA comenzará bien temprano, a las 7.00, con el partido entre Trinidad y Tobago y Emiratos Árabes Unidos; luego, a las 11.00, jugarán Kirguistán con Palestina y Baréin con Filipinas, y un rato después Uzbekistán enfrentará a Irán a las 12.00 y Jordania a Líbano a las 13.00.

A las 15.45 se jugarán tres muy buenos partidos en Europa. En Viena, Austria será local ante Suecia, Holanda recibirá a Perú en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam y Portugal jugará en el estadio Algarve de la ciudad de Faro con el vicecampeón del mundo, Croacia. Mañana se jugarán otros buenos amistosos internacionales, entre los que se destacan Japón-Chile, a las 7.00; Estados Unidos-Brasil, a las 20.30; Venezuela-Colombia (José Pekerman no renovó como entrenador), y claro, México-Uruguay. A las 00.00, cuando ya sea sábado, Argentina jugará con Guatemala en Los Ángeles, Estados Unidos.

Además, hoy empezará la Liga de Naciones de la UEFA. Este nuevo campeonato no sustituirá ni relegará a la típica Eurocopa, sino que convivirá e incidirá en su desarrollo; se jugará cada dos años, o sea en años pares, cuando haya mundiales y eurocopas, aunque su desenlace será en el medio –años impares– con un final four. En el campeonato participarán todas las federaciones europeas. Su formato consta de cuatro divisionales: ligas A –o primera división–, B, C y D. Además, cada liga estará dividida en cuatro grupos. Para esta primera edición se usó el ranking UEFA para armar las ligas y los grupos, pero en el futuro todo funcionará como una liga común y corriente: los primeros de cada liga ascenderán, mientras que los últimos perderán la categoría. El citado final four dará el campeón y lo disputarán los primeros de cada grupo de la liga A. Para hoy se destaca el partido entre Alemania y el campeón del mundo, Francia, a las 15.45 en Múnich (lo pasa el canal 610 de DirecTV). A la misma hora jugarán Gales-Irlanda (canal 612 de DirecTV), República Checa-Ucrania (canal 613 de DirecTV), Eslovenia-Bulgaria, Noruega-Chipre, Kazajistán-Georgia, Armenia-Liechtenstein, Letonia-Andorra y Gibraltar-Macedonia. Mañana juegan Italia-Polonia y Turquía-Rusia, y el sábado Inglaterra recibe a España en el estadio de Wembley.