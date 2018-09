Arachanas y Centenario empataron en la primera final del interior

En el estadio Arquitecto Ubilla de Melo, Arachanas recibió a Centenario de Fray Bentos en la primera final de la Copa Nacional de Fútbol Femenino de la Organización del Fútbol del Interior. Este primer partido definitorio entre arachanas y fraybentinas terminó 0-0.

Fue un partido muy cerrado. No fue en vano el resultado. Arachanas no repitió lo hecho con Nacional entre semana. Centenario, por su parte, jugó concentrado, con mucha marca y presión sobre las creadoras, y hasta con una marca espejo a las delanteras. Ni Wendy Carballo ni Martha Figueredo pudieron explotar por completo su dimensión.

Si bien hubo incidencias cerca del arco de Centenario, no se debieron precisamente a buenas combinaciones de las arachanas, sino a un córner, un remate desde fuera del área y un tiro libre.

Curiosamente, el único mano a mano del partido lo tuvo Centenario. En el primer tiempo, Melina Díaz definió a la entrada del área y Natalia Romero salvó con su pie izquierdo lo que era la apertura en ese momento y, si proyectamos al final, podría haber sido una incidencia determinante.

Las campeonas se conocerán la semana que viene en Fray Bentos. La definición cambió, porque debido a algunas dificultados que tuvo Arachanas para contar con un transporte adecuado, se decidió que el partido de ida se dispute en la ciudad de Melo y la revancha se juegue el fin de semana siguiente en Fray Bentos, en el Parque Liebig’s.

Los dos clubes finalistas tienen un registro histórico antagónico. Arachanas llegó a su octava final en el torneo de OFI; con ocho finales de 16 posibles, sin duda las chiquilinas de Cerro Largo son grandes en el fútbol femenino del interior. Con Centenario ocurre lo contrario, ya que ha estado siempre lejos de los puestos principales. Pero todo llega, y ahora tiene la oportunidad de dar la vuelta olímpica en su ciudad ante un durísimo rival.

Detalles

Arachanas (Melo): Natalia Romero; Catherin Carballo, Rosario García, Laura Ferreira, Antonia de León, Yuliana Suárez, Yessica Rodríguez, Natalia Laureiro, Laura Moreno, Wendy Carballo y Martha Figueredo. Suplentes: Alison Sosa, Gabiela Lindiman, Sharon de la Rosa, Leidy Leites, Mariana Pacheco, Gimena de la Rosa. Entrenador: Rolan Arbón.

Centenario (Fray Bentos): Melanie Niz; Noelia Alcaide, Yessica Petcoff, Adriana Dure, Ana Emilena Niz, Camila Carrocio, Ana Belén Niz, Luisa Melina Díaz, Gisella Rodríguez, Camila González y Aixa Canti. Suplentes: Lucrecia López, Carolina Marcela Díaz, Cinthia Lencina, Marila Sosa, Andrea Arévalo. Entrenador: Wilmar Larrosa.

Cambios: Florencia Rivero por Yessica Rodríguez (A), Karina Fedarosky por Aixa Canti (C), Camila Osores por Luisa Melina Díaz (C), Laura Villagrán por Camila González (C).