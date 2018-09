Capitol y Lagomar son finalistas de El Metro

El campeonato de básquetbol de segunda división va llegando, de a poco, al final de la temporada. El Metro fue larguísimo, porque no sólo se jugó dentro de la cancha (con la temporada regular, los play off por el ascenso y los play out por el descenso), sino que entre suspensiones por incidentes, fallos pendientes y roturas de relojes, el final del torneo se hizo esperar y recién en estos días, en la previa del comienzo de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), llegaremos al final y conoceremos al segundo club ascendido.

Los dos equipos que entraron en la peor posición a los play off de El Metro (el último de la Liguilla y el primero de la zona de descenso) terminaron clasificándose a la final para el segundo ascenso a la Liga. El campeón, que consiguió el ascenso hace un par de semanas, fue Bohemios. El ganador de esta llave final acompañará al albimarrón para la temporada de primera división en 2019-2020; Auriblanco y Olivol Mundial bajaron a la Divisional Tercera de Ascenso (DTA).

Capitol y Lagomar se enfrentarán en las finales desde mañana de noche. Los del Prado le ganaron a Unión Atlética 79-71, se clasificaron a las finales por el ascenso y buscarán volver a primera después de 40 años: histórico. Las figuras de la noche en el Capi fueron Agustín Zuvich, que anotó 16 puntos, bajó 13 rebotes y dio una asistencia, y Jamelle Cornley, con 15 unidades, ocho rebotes y tres asistencias.

Lagomar, el club de la Costa de Oro, se metió en la definición después de ganarle a Larrañaga el martes por la mínima, 83-82, con Brian Moultrie como gran figura: marcó 18 puntos y bajó 13 rebotes; el yanqui estuvo bien acompañado por Gonzalo Álvarez (18 unidades y tres rebotes), Nicolás Álvarez (12 puntos y tres rebotes) y Martín Larrea (16 unidades y tres rebotes). El goleo estuvo bien repartido en el equipo del balneario. El capitán Rodrigo Cardozo, siempre importante, marcó cinco puntos, bajó cuatro rebotes y asistió a sus compañeros en dos ocasiones. En Larrañaga se destacó Mateo Sarni, que llevó a su equipo adelante y fue el goleador del partido, con 29 puntos, cinco rebotes y ocho asistencias.

De primera

La LUB comenzará el viernes 5 de octubre. Esta semana se llevó a cabo el lanzamiento de la temporada en la Torre de las Telecomunicaciones de Antel, que llevará el nombre de Roberto Chino Izuibejeres en honor al histórico jugador y dirigente de Trouville, y quedó establecido el fixture. Habrá muy buenos partidos en la primera fecha: Aguada-Atenas, Biguá-Defensor Sporting, Hebraica y Macabi-Urunday Universitario, Trouville-Olimpia, Welcome-Verdirrojo (el equipo de la Villa del Cerro está reparando su gimnasio para volver a jugar en su cancha de la calle Prusia), Goes-Sayago y Malvín-Nacional. Se digitó el encuentro entre Welcome y Goes para la quinta etapa por la participación de ambos clubes en la Liga Sudamericana de Básquetbol (entre el 23 y el 25 de octubre, en Montevideo).