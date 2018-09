Capitol y Lagomar van por jugar en la Liga Uruguaya

La última jugada: el segundo ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) se definirá hoy. Lagomar y Capitol estarán frente a frente. El verde del balneario intentará ascender por primera vez en su historia, mientras que los de la calle Hermanos Gil pretenden subir después de cuatro décadas. Es en la cancha de Larre Borges a las 20.15, cita obligada.

Capitol es el favorito porque no está Brian Moultrie en Lagomar. En la previa, jugar con un extranjero representa una ventaja con respecto a no tener uno en cancha. Además, Moultrie ha sido determinante en el equipo de la Costa de Oro: el yanqui no sólo era importante en el goleo, también era el mejor en los rebotes y el encargado de marcar al extranjero rival, Jamelle Cornley. Precisamente en ese no duelo puede estar la clave del partido: qué hará Lagomar para detener a Cornley. Una zona, como ha planteado en otras oportunidades, se vislumbra como la primera y mejor opción. Si optara por la marca individual, ya sea Gonzalo Álvarez o Alfonso Arrillaga el defensor, la ventaja es para el foráneo. Además de todo lo que supone afrontar un partido sin extranjero, Lagomar tendrá que resolver cómo controla a Agustín Zuvich, figura y pico en la victoria de Capitol que forzó la finalísima de hoy.

En el perímetro, por el contrario, hay paridad. En Capitol, Matías Lado y Juan Wenzel han sido buenas figuras cuando su equipo ganó. Lo mismo pasa en Lagomar con los otros Álvarez, Nicolás y Javier, a quienes a menudo se suma Rodrigo Cardozo.

Arriba espera Bohemios, ganador del primer ascenso tras ser el mejor del año. A lo lejos, en 2019, la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). El match point de hoy será para Lagomar o para Capitol.

Básquetbol de octubre

El Metro terminará y abrirá cancha para que tanto la Divisional Tercera de Ascenso (DTA) como la LUB comiencen sus temporadas. En ambos torneos fueron sorteados los fixtures, pero sólo la LUB marcó fecha de arranque: el 5 de octubre. El primero en jugar será el vigente campeón, Malvín, que recibirá a uno de los candidatos de este año, Nacional. El sábado 6, la Mesa de la LUB determinó que haya tres juegos, Defensor Sporting-Biguá, Trouville-Olimpia y Hebraica y Macabi-Urunday Universitario; el lunes habrá otros dos, Goes-Sayago y Welcome-Verdirrojo, mientras que el martes 9 se cerrará la fecha inicial con Aguada-Atenas.

La DTA, por su parte, tiene los cruces para la jornada inicial pero todavía no ha confirmado cuándo tendrá lugar el salto de bienvenida. Los encuentros que abrirán la temporada serán Danubio-Capurro, Urupan-Paysandú, Albatros-San Telmo Rápido Sport. Marne-Peñarol y Yale-Reducto. Montevideo, por su parte, tendrá fecha libre.

El torneo tendrá una primera fase en la que se jugará una sola ronda todos contra todos, en la que las localías se determinaron por sorteo. Los seis primeros de esta rueda avanzarán para jugar por el campeonato, mientras que el resto deberá afrontar un reclasificatorio. La ronda campeonato también será a una sola rueda; para esa instancia se arrastrarán la mitad de los puntos obtenidos en la primera y se invertirán las localías. El que termine en la primera posición se consagrará campeón y ascenderá a El Metro 2019. El segundo ascenso se dirimirá mediante play off.