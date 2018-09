Ganó Racing, hubo empates entre Boston River y Rampla y Atenas y Danubio

Cerro 1-2 Racing

Racing venció 2-1 a Cerro, y son tres puntos que le sirven mucho. Fue el único equipo de los que pelean el descenso que logró ganar –descontando que Fénix ganó de oficio–, por lo que les sacó distancia a todos: estiró dos sobre Atenas y descontó otro tanto con Boston River y Rampla.

Los goles fueron en ráfaga. Racing abrió con tanto del zaguero Pablo Lacoste a los 5 minutos. Cerro movió y prácticamente empató al toque: Franco López y 1-1. A los 10, fue Sebastián Fernández el que metió el segundo de los albiverdes, a la postre el gol del triunfo. Martín Rodríguez, arquero de Racing, otra vez fue figura. Parte de la victoria también es su responsabilidad.

Boston River 0-0 Rampla Juniors

No se superaron dos que luchan por quedarse en Primera División. Partido con pocas emociones, la más clara fue de Boston River y Diego Martiñones la sacó en la línea. Según cómo se lea, ambos sumaron una unidad o, visto desde la óptica del medio vaso vacío, perdieron dos puntos. Si bien están con un poco más de aire que le resto, Fénix, Atenas y Racing no se pueden relajar en lo que queda de campeonato.

Atenas 0-0 Danubio

El partido entre Atenas y Danubio, en San Carlos, terminó con un empate sin goles. Los dos equipos pasan por momentos difíciles. Los negros carolinos, a pesar de que sumaron, no consiguen despegarse y siguen en la zona de descenso directo. Tanto con Cerro en la fecha pasada como con Danubio en esta, merecieron mejor suerte: o ganarles a los franjeados (pecaron de errar muchos goles) o, por lo menos, no perder con los villeros (fueron mucho más que Cerro pero tampoco pudieron concretar). Esta vez, sobre el final del partido, Lucas Rodríguez y Federico Castellanos tuvieron la victoria para Atenas, pero no pudieron lograrlo. Danubio hace cuatro partidos que no marca un gol y la cómoda posición que tenía en la Tabla Anual –con ingreso a la Libertadores– empieza a peligrar si no llegan triunfos del equipo de Pablo Peirano, que no gana desde la cuarta fecha del Clausura (en el medio metió además el triunfo sobre El Tanque, sin jugar, y empató dos y perdió otros dos). Con este partido con Atenas suma su quinto empate.