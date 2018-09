Horas claves en la Asociación Uruguaya de Fútbol

El martes Pedro Bordaberry, Andrés Scotti y Armando Castaingdebat, integrantes de la Comisión Normalizadora de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), más los abogados Leonardo Goicoechea e Ignacio Durán (presidentes de Danubio y Rampla Juniors, respectivamente), ambos en calidad de representantes de los clubes, viajaron a Paraguay para reunirse con la cúpula de la Conmebol. Para el ente sudamericano, urge la aprobación del nuevo estatuto que debe regir la AUF. Aprietan, lo saben, e incluso dejan entrever sanciones graves si eso no se lleva a cabo. Los enviados trajeron novedades desde Asunción y por eso se produjo la reunión de ayer entre los clubes.

La noticia no fue distinta a lo que era o es. Es la misma: aprobar el estatuto. Lo que pasa es que ahora la Conmebol y la FIFA le dieron una vuelta más y se parece a una intimación: si los clubes no votan afirmativamente, con el 2 de diciembre como fecha tope, la AUF puede recibir una suspensión de sus derechos de afiliación. Más claro: quedar por fuera de la FIFA, con lo cual no podrá jugar ni organizar ningún campeonato oficial, ya sea a nivel de selecciones como de clubes (Copa América, Mundial, Sudamericana, Libertadores, etcétera).

Los clubes recibieron la información, discutieron sobre el estatuto, también sobre la participación que pretenden darles a los involucrados: jugadores, fútbol del interior, etcétera. Las posturas fueron variadas: algunos plantearon esperar a que se pronuncie el Tribunal Superior Arbitral (TAS) con respecto a la apelación que los clubes hicieron sobre la intervención, mientras que otros prefieren acelerar los pasos tal y como lo exigen desde la esfera internacional. Mientras se busca el consenso, esto va a continuar. Eso es lo cierto.

Dame al Maestro

Antes, de tarde, se hizo una conferencia de prensa en la sala de asambleas de la AUF. Un tema esperado era el estado de situación de la negociación con Óscar Washington Tabárez y su nuevo vínculo con la selección mayor. Pedro Bordaberry se refirió a eso. El presidente de la Comisión Normalizadora confirmó que ha habido acercamientos con Tabárez para extender su contrato lo antes posible. “Hay un consenso de lo bueno que ha sido el trabajo del Maestro. Después de hacer consultas, pudimos sentarnos a conversar. Cuando lleguemos a un acuerdo, lo confirmaremos”, manifestó Bordaberry. (Acuerdo que finalmente se dio en la mañana del viernes.)

Mirame

En la misma conferencia de prensa, otro de los temas fue anunciar el llamado a interesados en transmitir los próximos partidos internacionales de la selección uruguaya: Corea del Sur y Japón. Bordaberry, tal como lo explica el documento publicado por la asociación en días pasados, manifestó la necesidad de comercializar en forma independiente los derechos de retransmisión de televisión, sea abierta o por radio, y los derechos correspondientes a la retransmisión por streaming.

Últimamente los canales que pasaron los partidos de Uruguay fueron VTV –por medio de Tenfield– y Vera+. A propósito de quienes puedan presentarse, sean los mismos u otros, la AUF se reserva el derecho a negociar en forma individual con quienes presenten ofertas equivalentes en una misma modalidad de retransmisión. A ver qué pasa. Los interesados tendrán tiempo de presentar las correspondientes ofertas hasta el jueves 26 de setiembre. Los partidos de la celeste son el 12 de octubre a las 8.00 (hora uruguaya) con Corea, y el 16 a las 7.35 con los nipones.