La espera, el retorno y la trascendencia

“Nacer significa la aceptación de un pacto monstruoso y, sin embargo, estar vivo es la única verdadera maravilla posible”, dijo Juan Carlos Onetti –de quien desconozco si le gustaba en algo el básquetbol–, frase que cae como anillo al dedo para graficar el nuevo torneo que se avecina: otra vez, una vez más, la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), en la búsqueda de ser un mejor torneo (y espectáculo), decidió cambiar el formato de disputa para la temporada que empieza. Ahí el pacto con la incomodidad ante lo nuevo y su posible funcionamiento, pero sin eso no hay verdad posible: en el camino está la certeza.

El nuevo formato tendrá una fase inicial, en la que se jugará todos contra todos a dos ruedas en régimen de local y visitante. Cuando se complete dicha fase –que tendrá 26 partidos por club– los dos últimos de la tabla bajarán a El Metro, por lo que el tema de los descensos quedará resuelto. Los seis primeros, por su parte, clasificarán directamente a la Liguilla, llevándose consigo el 100% de los puntos obtenidos. La Liguilla, que será a una sola rueda –en la que las localías las definirán los resultados en los partidos entre sí de la fase inicial–, tiene como objetivo ordenar las posiciones del primero al sexto para los play off. Pensando en esto es que del séptimo al décimo disputarán una nueva fase, también todos contra todos y con régimen de local y visitante, con el objetivo de definir los dos puestos restantes para los play off.

Y listo: esos ocho equipos serán los que se crucen en cuartos de final, semifinales (ambas instancias al mejor de cinco partidos) y finales rumbo al título (al mejor de siete).

Dame ficha

La conformación de los planteles también fue algo que cambió. Para esta edición de la LUB se determinó que los clubes tengan cuatro fichas nacionales mayores, tres innominadas, una sub 25 y las restantes serán fichas sub 23.

Ahí la novedad: tres fichas innominadas. Tal y como se aprobó el año pasado, los equipos tienen la posibilidad de contratar a tres extranjeros (y no sólo a dos, como hasta la LUB pasada). Los foráneos, lógicamente, ocuparán esos tres lugares. La categorización de innominadas se le dio por la sencilla razón de que si un club no quiere (o no puede) contratar a tres extranjeros complete los cupos con jugadores nacionales.

Tal y como dispuso la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB), la participación en las futuras copas internacionales será de la siguiente manera: el campeón clasificará a la Liga de las Américas y el segundo participará de la Liga Sudamericana. Además, el segundo clasificado para la Liga Sudamericana saldrá de la primera fase, mediante un partido entre el ganador de la primera ronda con el de la segunda –salvo que el mismo equipo gane ambas ruedas, ahí ese será el clasificado–.

Armame el cuadro

Malvín es el vigente campeón y repetirá entrenador, Pablo López. Será su decimotercera temporada al frente del azul de la playa, club con el que consiguió cinco títulos. Sus fichas mayores serán Marcos Cabot, Marcel Souberbielle –quien todavía está en recuperación tras romperse el talón de Aquiles en las finales frente a Aguada– y Nicolás Mazzarino. Los extranjeros de López serán Hátila Passos, Jamelle Cornley –de gran temporada con el ascendido Capitol–, y Fotios Lampropoulos, pivot griego de 2,06 metros y 35 años que venía jugando en Boca argentino. El plantel lo completarán Juan Santiso como sub 25, y los sub 23 serán Emiliano Serres, Gonzalo Díaz, Theo Metzger y Nicola Pomoli.

Aguada, vicecampeón de la LUB pasada, también ratificó director técnico: Fernando Cabrera. El Hechicero fue uno de los primeros en armar su plantel, urgencia que se debió a que Aguada será el primero en jugar por Liga Sudamericana (ver nota adjunta). El plantel rojiverde tendrá a Federico Bavosi, Leandro Taboada, Demian Álvarez, Sebastián Izaguirre (mayores), Federico Pereiras (sub 25), Joaquín Rodríguez, Nahuel Santos y Alfonso Arrillaga (sub 23), más tres extranjeros potentes: Dwayne Davis, Andrew Feeley, Ricardo Glenn.

Nacional hizo una gran campaña 2017-18, y para esta redobló la apuesta contratando al mejor uruguayo para las tablas: Esteban Batista. Las otras fichas mayores que tendrá a disposición el entrenador Gonzalo Fernández serán Joaquín Izuibejeres, Santiago Moglia y Germán Silvarrey. En las fichas sub 23 se destacan el base Mateo Sarni y el centro Edison Espinosa, mientras que los extranjeros de momento son dos, ambos conocidos de la casa: Anthony Danridge y Callistus Eziukwu.

Sporting, siempre protagonista, estará comandado por Álvaro Ponce y tiene un equipo bastante diferente al del año pasado. La base se la repartirán entre Alejandro Acosta y Andrés Dotti, los aleros mayores serán Gonzalo Iglesias y Emiliano Bastón. Además, fichó a uno de los mejores jugadores jóvenes de Uruguay, Agustín da Costa, y tendrá como fichas innominadas a Corin Henry, Patrick Sanders, Anthony Johnson, tremendo player que vuelve al básquet uruguayo, siempre en la mira de Marcelo Signorelli para integrar la selección celeste.

Otro equipo que en las últimas temporadas estuvo en las definiciones y que cambió radicalmente su plantel –así como también su política de contrataciones– es Hebraica y Macabi. Las caras nuevas son Federico Álvarez, Federico Haller, Gastón Semiglia y Diego Soárez, además de los tres que vinieron de afuera: Kareem Canty, Jermont Horton y Brian Williams. El técnico será Mathías Nieto, que reemplazará a Leonardo Zylberstein.

Hablando de entrenadores, Esteban Yaquinta será el de Welcome. Matías De Gouveia, Ángel Varela, Cristian Modernell y el inoxidable Claudio Charquero serán las fichas mayores; como sub 23 se destaca Martín Trelles, mientras que las fichas innominadas serán completadas por Jimmy Boston, Nate Frye y Nick Waddell.

Welcome y Goes son los otros dos conjuntos uruguayos que participarán en la Liga Sudamericana. Respecto del misionero, el plantel de Gustavo Colo Reig está armado con Fernando Martínez, Martín Aguilera, Rodrigo Brause, Nicolás Borsellino, Agustín Dellepiane, Santiago Wohlwend, Joaquín Borrallo, Deonta Stocks, Deandre Upchurch y Jarred Shaw.

Urunday Universitario será dirigido una vez más por Héctor Da Prá. El dentista tendrá a la orden a Manuel Romero, Facundo Medina, Emilio Taboada, Fausto Pomoli, la vuelta de Mauro Zubiaurre, tras la larga recuperación de su lesión, más los yanquis Quinnel Brown (de buenas campañas en Larre Borges), Tyrone Lee, Kyle Rowley.

Olimpia está de festejo. Hizo mucho esfuerzo para mantenerse en la LUB el año pasado, peleando el descenso hasta lo último, y acá tiene el premio: jugar al mejor nivel la temporada de su centenario. Las alas rojas tendrán a Gerardo Jauri como orientador. El ex DT de Sporting armó el plantel con Abel Agarbado, Brian García, Iván Loriente, Kiril Wachsmann (mayores), Agustín Cabillón (sub 25), Maximiliano Nobile, Juan Viana, Agustín Martínez (sub 23) y Aaron Bowen, Brandon Nazione, Reque Newsome (innominados).

Biguá, como en las últimas temporadas, apuesta a varios jugadores de la casa: Juan Cambón, Joaquín Osimani y Gonzalo Meira más los buenos sub 23, entre los cuales están Martín Couñago y Hernán Álvarez, dos que han crecido mucho tras la LUB pasada. Dirigido por otro histórico de la casa, Juan Rovira, el pato de Villa Biarritz tendrá a Carl Elliot (rápido base), Rodney Alexander y Dane Johnson como foráneos.

El último de los equipos que jugó la Liga 2017-18 es Trouville. Renovó contrato con Álvaro Tito al frente de la conducción, quien conformó un equipo como para andar bien: Marcos Marotta, Nicolás Catalá, Matías Martínez, Hernando Cáceres, los buenos sub 23 Manuel Mayora y Juan Galletto, más los del exterior: Donald Robinson, Paul Harrison y Marquis Mathis.

Los tres ascendidos son Atenas, Sayago y Verdirrojo. Las alas negras del barrio Palermo es el otro equipo que cumple 100 años. Tendrá la dirección técnica de Martín Frydman y entre sus jugadores estarán Alex López, Gonzalo Álvarez, Nicolás Álvarez, Pablo Macanskas, el sub 25 es Mateo Pose, el sub 23 es Luca Magnone y, curiosamente, sus extranjeros serán portorriqueños: Luis Hernández (alero que llega desde México) y Gabriel Belardo (base que defendió a Leones de Ponce).

Sayago, por su parte, en su retorno a la LUB tendrá a Horacio Perdomo como entrenador. Las fichas innominadas las ocuparán Lamar Roberson (ex Larrañaga), Willard Crews (ex Olivol Mundial) y Maurice Kirby, quienes se sumarán a Emiliano Giano, Gerardo Fernández, Fernando Verrone y Santiago Pereira.

Verdirrojo jugará su primera LUB, 17 años después de haber jugado en Primera. La conducción estará a cargo de Ramiro Caballero y el plantel lo integran Martín Mayora, Federico Cholaquides, Rogelio De León, Martín Garay, el sub 25 Manuel Monteverde, los extranjeros Mike Hughes, Cleon Roberts, Joe Efese más las fichas sub 23.